El músico estadounidense Sean “Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 50 meses de prisión, una multa de 500 mil dólares y un impuesto especial de 200 dólares, en un caso relacionado con prostitución. Además, el magnate musical deberá cumplir cinco años de libertad supervisada.

Combs fue declarado culpable por transportar personas a través del país con fines de prostitución, incluyendo a parejas sentimentales y trabajadores sexuales masculinos, lo cual constituye una violación a la Ley Mann, una norma federal que prohíbe estos traslados con fines sexuales.

La fiscalía había solicitado una condena de 11 años y tres meses de prisión. En contraste, la defensa argumentó que Combs ya había cumplido suficiente tiempo en la cárcel de Brooklyn desde su detención en 2024, y pidió una sentencia reducida de 14 meses, equivalente al tiempo ya cumplido.

El intérprete aún tiene derecho a apelar la sentencia, de acuerdo con medios internacionales.

Hace un mes, un jurado absolvió a "Diddy", de 55 años, de cargos más graves: conspiración de crimen organizado y tráfico sexual que lo habrían podido llevar a cadena perpetua.