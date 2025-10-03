Este viernes 3 de octubre, el rapero Sean “Diddy” Combs fue duramente criticado por el gobierno federal de Estados Unidos por haber agendado compromisos en Miami para la próxima semana, aún sin conocer el veredicto de su caso relacionado con prostitución.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía reveló que el magnate había “reservado compromisos para dar shows en Miami la próxima semana”, lo que fue calificado como el “colmo de la arrogancia”.

En julio, “Diddy” fue acusado de transportar personas dentro del país para encuentros sexuales, incluyendo novias y trabajadores sexuales masculinos. Sin embargo, los jueces desestimaron cargos más graves como conspiración para crimen organizado y tráfico sexual, los cuales podrían haberle valido cadena perpetua.

La fiscalía está solicitando una condena de más de 11 años de prisión por cargos de transporte para ejercer la prostitución. Por su parte, los abogados de Combs han exigido su liberación inmediata, argumentando que el tiempo que ha pasado detenido en la cárcel de Brooklyn ha sido suficiente castigo.

La fiscal Mary Slavick declaró ante el juez Arun Subramanian en la corte federal de Manhattan que Combs no comprende la gravedad de sus actos y señaló: “Su respeto por la ley es solo de palabra”.

Combs, quien tiene una residencia en Miami que fue allanada durante la investigación, agendó sus compromisos en esa ciudad, aunque se desconoce la razón de esta decisión.

El cargo de transporte implica una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Combs fue arrestado en septiembre de 2024 y ha permanecido detenido sin derecho a fianza.

Familiares del rapero, incluyendo a su madre Janice Combs y sus hijos, estuvieron presentes en la sala del tribunal. Entre lágrimas, suplicaron por la liberación del millonario.

Sean “Diddy” Combs pide clemencia

En su declaración ante el tribunal, Combs expresó su deseo de asumir la responsabilidad por sus actos:

“Una de las cosas más difíciles que he tenido que afrontar fue guardar silencio y no poder expresar cuánto lamento mis acciones”, dijo.

Pidió disculpas a su ex pareja Cassie Ventura, quien fue testigo clave en el caso y víctima de violencia por parte del rapero, por cualquier daño causado.

Reconoció su culpa y culpó a las drogas por su comportamiento: “Estaba enfermo por las drogas, estaba fuera de control”.

Finalmente, agradeció al juez por “darme la oportunidad de hablar por mí mismo”, aseguró que aprendió la lección y rogó clemencia al tribunal:

“No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar el futuro”. También pidió la oportunidad de volver a ser un buen hijo y un líder en su comunidad, prometiendo no repetir conductas violentas.

Tras su intervención, el juez Subramanian ordenó un receso para deliberar.