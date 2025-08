Sean “Diddy” Combs no saldrá de prisión para esperar su condena relacionada con la prostitución, dijo un juez el lunes, negando la última solicitud de fianza del rapero.

Combs ha estado tras las rejas desde su arresto, en septiembre pasado, por cargos federales de coaccionar a sus novias para que participaran en encuentros íntimos con trabajadores sexuales masculinos, mientras él observaba y los filmaba.

En julio de este año, y tras un extenso juicio, fue absuelto de los cargos principales de crimen organizado y tráfico sexual, pero el jurado lo declaró culpable de dos cargos relacionados con la prostitución.

Al negar la propuesta de fianza de 50 millones de dólares, el juez Arun Subramanian dijo que el también empresario no había logrado demostrar que su libertad no representaba un riesgo de fuga o peligro, agregando que el expediente no mostraba una “circunstancia excepcional” que justificara su liberación después de una condena que de otro modo requiere detención.

Los argumentos de Combs “podrían tener peso en un caso que no involucrara evidencia de violencia, coerción o subyugación en relación con los actos de prostitución en cuestión, pero el expediente aquí contiene evidencia de los tres”, escribió el juez.

Combs podría enfrentar una pena de hasta diez años. Sin embargo, existen complicadas pautas federales para calcular las sentencias, y los fiscales y los abogados del cantante discrepan sobre cómo se aplican en su caso.

El fundador de Bad Boy Records, ahora de 55 años, fue una figura importante en la cultura pop. Un artista de hip hop ganador de un Grammy y empresario con un talento especial para encontrar y lanzar grandes talentos, presidió un imperio empresarial que abarcaba desde moda hasta realities.

Los fiscales afirmaron que usó su fama, riqueza y violencia para forzar y manipular a dos exnovias para actos sexuales prolongados que implicaban el consumo de drogas.

La propuesta más reciente de la defensa incluía la fianza de 50 millones de dólares, además de restricciones de viaje, y expresaba apertura a agregar arresto domiciliario, monitoreo electrónico, guardias de seguridad privados y otros requisitos.

Los fiscales se opusieron a la liberación de Combs. Escribieron que su “extensa historia de violencia emuestra su peligrosidad y que no es susceptible de supervisión".

Será este próximo 3 de octubre cuando Diddy reciba su sentencia.

