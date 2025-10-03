Más Información

UNAM condena actos vandálicos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco

El guitarrista Rafael Aguirre debutará en CDMX con el Concierto de Aranjuez

Andy Warhol, en fotos y Polaroids, llega a la Casa del Lago UNAM

A Camnitzer le preocupa que la IA afecte la imaginación

Impacto de la IA en la industria editorial

La Youth Sinfonietta Chiapas lucha por mantener los sueño de niños y jóvenes

Seis de los siete hijos del rapero Sean Combs, conocido como Diddy, pidieron este viernes entre lágrimas al juez una “segunda oportunidad” para su padre, que espera .

“Le rogamos que le dé a mi padre una segunda oportunidad. Él es mi superhéroe, y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos”, expresó emocionado y con la voz entrecortada Justin Combs, de 32 años, ante el tribunal.

Hoy, su padre conocerá qué pena de prisión afrontará tras haber sido declarado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, que como máximo podrían acarrearle 20 años de cárcel.

Sus hijos pidieron al juez del caso, Arun Subramanian, otorgarle la "libertad" en emotivos discursos que Combs escuchaba con expresión afligida y llevándose las manos continuamente al rostro.

“(Combs) no es perfecto, ha cometido muchos errores, pero, aún así, sigue siendo nuestro padre”, expresó con la voz entrecortada Jessie Combs, que durante su breve intervención hizo pausas para secarse las lágrimas con un pañuelo.

Al igual que ella, intervinieron ante el juez Chance, Christian y Quincy Combs (este último el hijo mayor y único adoptado), que describieron a su padre como una persona servicial y dispuesta a ayudar a todo el mundo.

En su caso, Christian Combs afirmó que Diddy le ha enseñado a “tratar con respeto a las mujeres”, y señaló que a su madre “siempre la ha tratado como una reina”, pese a las acusaciones de violencia doméstica vertidas por otras de sus exparejas como Cassie Ventura.

Mientras, su hija D’ Lila Combs mencionó a su hermana pequeña, Love, de tan solo dos años de edad, y aseguró estar preocupada porque esta "no tenga a su padre", que permanece recluido en un centro penal desde septiembre de 2024.

La audiencia de hoy en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York se está alargando más de lo previsto, pues tanto la Fiscalía como la defensa han querido hablar ante el juez, y aún quedan las intervenciones del propio Diddy y tres de sus abogados.

Vestido con un jersey color caqui sobre el que sobresalía el cuello de una camisa blanca, Diddy entró hoy a la corte sonriente, abrazó a su equipo legal y, girándose hacia el público, saludó con la mano a su madre y a sus hijos, que le observaban desde el público.

El juez Arun Subramanian comenzó la jornada gestionando algunas objeciones que habían presentado tanto la defensa como la Fiscalía, y anunció que a la hora de dictar sentencia tendrá en cuenta no solo el crimen en sí sino el comportamiento de Combs a la hora de cometerlo.

Así, valorará por ejemplo la violencia física repetida que empleó Diddy contra sus exparejas, la cantante Cassie Ventura y una mujer que testificó bajo el seudónimo anónimo de Jane.

