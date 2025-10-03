Más Información

Durante su conferencia matutina, la presidenta presentó a los 11 finalistas del concurso "México Canta", quienes participarán en la gran final este domingo 5 de octubre.

Después de tomarse la fotografía oficial con los concursantes, Sheinbaum pidió un aplauso para los jóvenes intérpretes. La secretaria de Cultura, , destacó el propósito del certamen, enmarcado dentro de una estrategia cultural para atender las causas sociales de la violencia y las adicciones.

“Hoy no se trata de prohibir, sino de generar opciones, crear conciencia y promover mensajes de paz y esperanza, desde la mirada de quienes construyen el futuro: estos maravillosos jóvenes”, expresó Curiel.

Añadió que el certamen busca revalorar los géneros musicales tradicionales de México, los cuales los jóvenes han sabido fusionar con ritmos contemporáneos, colocando al país como el décimo mercado más grande de la industria musical a nivel mundial.

Curiel informó que el concurso tuvo una participación histórica con 12 mil 448 intérpretes en México y 2 mil 444 mexicoestadounidenses residentes en Estados Unidos, en lo que calificó como un concurso binacional sin precedentes.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum anunció que la gran final se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 19:00 horas, y será transmitida a través de los canales públicos de televisión. El evento contará con la participación musical del grupo Intocable y la cantante Majo Aguilar.

Durante la conferencia, los once finalistas: Carolina Imperial, Brian Sebastián, Mike León, Carmen María, Sergio Maya, Lolita Mendoza, Asalia, Norma, Roger Gregorio, Galia y William Zepeda interpretaron fragmentos de sus canciones frente a la mandataria, quien les deseó éxito y dio por concluida la conferencia presidencial.

Los participantes de "México canta" se presentaron en la mañanera del 3 de octubre. Foto: Youtube oficial Claudia Sheinabum Pardo.
Los participantes de "México canta" se presentaron en la mañanera del 3 de octubre. Foto: Youtube oficial Claudia Sheinabum Pardo.

¿Cómo votar por tu cantante favorito?

La secretaria de Cultura también adelantó que el público podrá votar por su cantante favorito durante la final en el sitio mexicocanta.gob.mx, a partir de las 8:30 de la noche, una vez concluidas todas las presentaciones.

Los premios serán otorgados por el Consejo Mexicano de la Música en tres categorías: mejor composición, mejor intérprete y un reconocimiento especial de la crítica, que incluirá un contrato de apoyo para jóvenes talentos durante su primer año de carrera profesional.

