El concurso "México Canta por la paz y contra las adicciones", después de varias semanas, llega a su momento decisivo. El próximo domingo 5 de octubre, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris será el escenario donde se definirá quién se corona como mejor intérprete y mejor compositor en esta primera edición del certamen binacional.

“México Canta” nació con el objetivo de impulsar a jóvenes talentos de México y Estados Unidos en un espacio que promueve la música como herramienta de paz, alejada de narrativas de violencia.

Más de 15 mil participantes de entre 18 y 34 años se inscribieron en esta primera edición, enviando sus grabaciones en español, lenguas originarias o espanglish. El certamen ha logrado consolidarse como la mayor plataforma juvenil de canto con enfoque social en México.

El último pase a la final lo ganó Sergio Maya, originario de Hidalgo, quien conquistó al jurado con la canción Quiero soñar. En esa semifinal también brillaron talentos del sur del país como Grupo CS, Eduardo Briso, Antonio Méndez, Roger Gregorio, Zentiago, Sabina Estrella e Israel Ramírez.

La gala tuvo un momento inolvidable con la participación de Lila Downs, acompañada por la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, reafirmando que la música comunitaria y femenina es hoy uno de los motores más poderosos de la cultura mexicana.

Finalistas y artistas rescatados

La competencia ya tenía a sus siete finalistas oficiales, pero en un giro emocionante se anunciaron tres rescates que completan la lista rumbo a la gran final:

Roger Quiñones Esparza fue el primer rescatado y se suma a los intérpretes que buscarán conquistar al público.

Brian Sebastián fue elegido por el Consejo Mexicano de la Música. En la final hará un dueto especial junto a Mike León.

Lolita 2MX2 se convierte en la tercera rescatada y participará como intérprete con el tema Cuando niño, compuesto por Blue Malboro, finalista de la región Este de Estados Unidos.

Ellos se integran a los talentos ya clasificados: Blue Malboro, Carolina Imperial y William Zepeda, Asália y Norma, Galia Siurob, Carmen María González y Sergio Maya.

Cómo votar en México Canta

La decisión final está en manos del público. Durante la transmisión de la final podrás ingresar a www.mexicocanta.gob.mx y dar tu voto.

Solo tendrás derecho a dos votos, uno en la categoría de mejor intérprete y otro en la de mejor compositor.

Puedes elegir a la misma persona en ambas categorías o repartir tu apoyo entre distintos finalistas.

El sistema de votación estará disponible únicamente durante la final del 5 de octubre.

En las redes sociales oficiales de México Canta también se compartirá el enlace para votar y revivir los mejores momentos del certamen.

