Más Información

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Con Chávez, Revueltas y Shostakóvich, la Orquesta Filarmónica Jalisco celebra el mes patrio

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

Publican en el DOF Programa Sectorial de Cultura, así como su decreto de aprobación

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

El desafío de cada libro en la obra de Ana García Bergua

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

Enrique Diemecke volverá al Teatro Colón con repertorio argentino y qatarí

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

El iPhone 17 y la séptima gala de "La Casa de Los Famosos México", en los memes de la semana

La oveja catorce

La oveja catorce

Francisco Arturo Barrios "", exBotellita de Jerez, sigue poniendo en alto del rock nacional. A poco de cumplir sus 70 años, el músico hace una reflexión en torno a la industria y los , para el músico, el programa "México canta", hace un esfuerzo franco por combatir la músicas que incita a la violencia.

"México canta" se trata de una inicitativa que, el Gobierno de México y la Secretaria de Culura, han implementado con el objetivo que las narrativas que impulsan a evitar la apología del delito, como ocurre con el impulso de corridos tumbados, que son cada vez más frecuentes.

A este respecto, mejor conocido como "Mastuerzo" reconoce los frutos que un programa de tal dimenciones tiene como objetivo, en una entrevista con Javier Paniagua.

Lee también:

"Hacer corridos tumbados, exaltan los valores del machismo, a ver quién tiene más mujeres o, quién tiene la pistola más potente, inevitablemente no ha podido ser censurado, ha habido la inteción, el programa ´México canta´, lo intenta, me parece loable, que intenten estimular la creación de otras temáticas".

Aún así, cree que se necesita todavía más para que, de forma radical, ese tipo de narrativas, frecuentes en ese género de música, dejen de convertirse, culturalmente, en un ideal para las y los jóvenes que ve en intérpretes del corrido tumbado un modelo a seguir.

"Pero, mientras que exista el narco, el crimen será, es decir, la realidad, el arte, será suceptible de tocar esos temas", señaló.

Por su parte, el músico que, desde sus inicios, se catacteriza por sus letras y sonidos contestatarios, aspira que su música, siga siendo un un acto de transgresión, de ensañanzas y reflexión para que la vida siga viéndose críticamente.

"Lo que funciona mercadológicamente no cuestiona nada, incluso, elogia la realidad actual; nuestra canción, en concreto, se vuelve un acto de transgresión, miro esa diferencia", puntualizó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan. Foto: AFP / EFE

Camila Parker se separa del rey Carlos III en plena lucha contra el cáncer: ya no viven juntos, revelan

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”. Foto: Berenice Fregoso / El Universal/ Foto tomada de Instagram @yolandaamor

Yolanda Andrade asegura que fue víctima de BRUJERÍA para enfermar gravemente: “Le pedí de favor que ya me dejara en paz”

Padres de Nodal presionan para que el cantante le firme el pasaporte de Inti; "Están furiosos", dicen Foto: Instagram/AFP

“Ángela Aguilar lo manipula”: el controversial enfrentamiento entre los padres de Nodal por Inti

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Rey Carlos III delicado de salud: Meghan y Harry permitirán que vea a Archie y Lilibet antes de que sea demasiado tarde

Margot Robbie/ AP

Margot Robbie sorprende con su vestido transparente más revelador en la alfombra roja