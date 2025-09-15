Francisco Arturo Barrios "Mastuerzo", exBotellita de Jerez, sigue poniendo en alto del rock nacional. A poco de cumplir sus 70 años, el músico hace una reflexión en torno a la industria y los corridos tumbados, para el músico, el programa "México canta", hace un esfuerzo franco por combatir la músicas que incita a la violencia.

"México canta" se trata de una inicitativa que, el Gobierno de México y la Secretaria de Culura, han implementado con el objetivo que las narrativas que impulsan a evitar la apología del delito, como ocurre con el impulso de corridos tumbados, que son cada vez más frecuentes.

A este respecto, mejor conocido como "Mastuerzo" reconoce los frutos que un programa de tal dimenciones tiene como objetivo, en una entrevista con Javier Paniagua.

"Hacer corridos tumbados, exaltan los valores del machismo, a ver quién tiene más mujeres o, quién tiene la pistola más potente, inevitablemente no ha podido ser censurado, ha habido la inteción, el programa ´México canta´, lo intenta, me parece loable, que intenten estimular la creación de otras temáticas".

Aún así, cree que se necesita todavía más para que, de forma radical, ese tipo de narrativas, frecuentes en ese género de música, dejen de convertirse, culturalmente, en un ideal para las y los jóvenes que ve en intérpretes del corrido tumbado un modelo a seguir.

"Pero, mientras que exista el narco, el crimen será, es decir, la realidad, el arte, será suceptible de tocar esos temas", señaló.

Por su parte, el músico que, desde sus inicios, se catacteriza por sus letras y sonidos contestatarios, aspira que su música, siga siendo un un acto de transgresión, de ensañanzas y reflexión para que la vida siga viéndose críticamente.

"Lo que funciona mercadológicamente no cuestiona nada, incluso, elogia la realidad actual; nuestra canción, en concreto, se vuelve un acto de transgresión, miro esa diferencia", puntualizó.

