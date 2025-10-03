Más Información

Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, recordó que este domingo 5 de octubre se llevará a cabo la gran final del concurso , contra la violencia y las adicciones.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este viernes 3 de octubre en Palacio Nacional, Curiel indicó que este concurso será en vivo, a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

La gran final contará con la presentación de y .

Cabe señalar que este domingo también se llevará a cabo la final del reality show , transmitido por Televisa.

"El objetivo siempre ha sido promover nuevas narrativas musicales que transformen estas letras de la música para expresar valores y otros mundos posibles sin necesidad de reproducir la ", dijo Curiel.

La secretaria de Cultura indicó que se registraron 15 mil115 personas; 12 mil 418 en México y 2 mil 697 en Estados Unidos.

Reconoció a los medios públicos por la transmisión del concurso, que alcanzó 9.3 millones de personas.

Se va a premiar a la mejor composición y al mejor intérprete, a través del voto del público, a diferencia de la vez pasada que era a través de especialistas.

El premio contempla un contrato profesional. "Les ayudará a despuntar esta carrera, ya con una producción profesional, con giras", dijo Curiel.

En el Salón Tesorería, las personas finalistas interpretaron sus piezas que las llevaron a la final, además que se pronunciaron por los y las .

Noticias según tus intereses