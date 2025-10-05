Pachuca.- Elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron a un sujeto identificado con las iniciales C. E. T. J., como presunto responsable del feminicidio de una mujer al interior de su domicilio en San Agustín Tlaxiaca.

El feminicidio de una mujer identificada como “Lulú”, ocurrido en la localidad de El Huizache, municipio de San Agustín Tlaxiaca, se registró el pasado 27 de septiembre dentro de su vivienda, donde fue localizada por su esposo, quien regresaba de sus labores.

Se dio a conocer que, luego de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas reuniera información suficiente, se determinó la probable responsabilidad de C. E. T.

Tras la notificación del hallazgo del cuerpo de la víctima y el levantamiento del mismo, se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar al posible responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión.

Dicha orden fue ejecutada en la ciudad de Pachuca por elementos de la División de Investigación adscritos a la Fiscalía de Delitos de Género y Trata de Personas, quienes pusieron al detenido a disposición de un juez de control.

En la audiencia, el Ministerio Público formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso. Sin embargo, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será este lunes cuando se resuelva su situación legal.

Este asesinato provocó indignación entre la población, que incluso llamó a realizar marchas y manifestaciones. No obstante, los familiares de la víctima solicitaron una pausa en dichas acciones hasta conocer la actuación de las autoridades.

