Fue detenido Febronio "N" por su probable participación en el asesinato de Alma Elena Sánchez Marcelo, la mujer que fue encontrada sin vida entre muros de una construcción de la colonia Narvarte, el pasado 14 de agosto.

El hombre señalado como probable responsable por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fue detenido en Poza Rica, Veracruz, por agentes de investigación de esta dependencia.

La detención se logró a través de diligencias mediante las cuales "permitieron establecer la probable responsabilidad de Febronio" en el deceso de la mujer, informó este jueves la FGJCDMX.

Fue mediante labores de inteligencia realizadas por policías de investigación de la FGJCDMX que se detectó la zona de movilidad de Febronio, y tras un despliegue de vigilancia se logró su detención, este miércoles primero de octubre.

Lee también Encuentran cadáver en construcción de la Narvarte

En la aprehensión del sujeto también participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz.

Febronio "N" fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez definirá su situación jurídica.

El pasado 14 de agosto, Alma Elena Sánchez Marcelo, una mujer proveniente de Chiapas, fue encontrada sin vida dentro de una obra en el predio de Zempoala 104, en la colonia Narvarte.

Las diligencias por las cuales se localizó a la mujer derivaron de una denuncia por desaparición levantada el 7 de agosto.

En el rescate del cuerpo de Alma Elena participaron elementos de la FGJCDMX, de la Comisión de Búsqueda de Personas De la Ciudad de México, Bomberos capitalinos y un binomio canino.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL