Autoridades de la Ciudad de México comenzaron a procesar todos los indicios para verificar la identidad de la mujer, cuyo cuerpo fue localizado en un inmueble asegurado por el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) en la colonia Narvarte Oriente, en la alcaldía Benito Juárez, indicó Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado explicó que el pasado 7 de agosto se inició la búsqueda de una persona que había estado desaparecida desde el 14 de julio, pero que hasta entonces fue reportada por sus familiares.

“Sabíamos que esa persona trabajaba en el inmueble, de manera que evidentemente era un lugar idóneo para la búsqueda. Así que hicimos las gestiones necesarias para ingresar con el Invea a dicho inmueble y en esa búsqueda fue que encontramos el cuerpo de una mujer”, dijo.

Aclaró que científicamente no se puede afirmar que la mujer de 30 años desaparecida y que han estado buscando sea la misma que fue localizada en dicho inmueble, pero “dado el contexto del hallazgo y que resulta de una acción de búsqueda que se hizo entre la comisión y la fiscalía, presumimos que podría ser ella”.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que se tiene identificado a un sujeto que estaría involucrado en los hechos, y ya es buscado por la dependencia.

Un día después del hallazgo del cuerpo, la obra se encontraba suspendida con un sello de la fiscalía, y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estacionada afuera. Con información de Fabián Evaristo