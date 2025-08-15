Más Información

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Tras desabasto, Pemex refuerza entrega de gasolina en CDMX; mantenimiento, causa de atraso en suministro de combustible

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Magistrado Reyes Rodríguez propone nulidad de elección de la Corte; argumenta distribución sistemática de acordeones

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

Nariz Roja denuncia llegada de "medicamentos cubanos desconocidos"; son para tratar a pacientes con cáncer, condena

EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

Ingresan a “La Tuta” a la misma prisión que a Caro Quintero y al “Mayo” Zambada; comparecerá el 23 de octubre

En medio de una operación policiaca silenciosa, sin patrullas, sin acordonamiento y con solo dos unidades de la, autoridades indagaban el hallazgo de un cadáver al interior de un edificio en construcción ubicado en el número 104 de la calle Zempoala, en la colonia Narvarte Oriente, de la.

El cuerpo, que corresponde a una mujer y cuya identidad se desconoce, estaba enterrado en el predio donde se edifican cuatro niveles como parte del Programa de Vivienda en Conjunto del Gobierno de la CDMX.

Al parecer, el cuerpo fue hallado encapulsado entre cemento, enterrado y prensado entre mezcla, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo del cuerpo de Bomberos de la CDMX.

Lee también

De acuerdo con fuentes de la Policía capitalina, el asesino, quien fue detenido, confesó haber matado a una mujer y después dijo haberla enterrado al fondo de este predio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses