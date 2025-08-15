Más Información
En medio de una operación policiaca silenciosa, sin patrullas, sin acordonamiento y con solo dos unidades de la Policía de Investigación, autoridades indagaban el hallazgo de un cadáver al interior de un edificio en construcción ubicado en el número 104 de la calle Zempoala, en la colonia Narvarte Oriente, de la alcaldía Benito Juárez.
El cuerpo, que corresponde a una mujer y cuya identidad se desconoce, estaba enterrado en el predio donde se edifican cuatro niveles como parte del Programa de Vivienda en Conjunto del Gobierno de la CDMX.
Al parecer, el cuerpo fue hallado encapulsado entre cemento, enterrado y prensado entre mezcla, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo del cuerpo de Bomberos de la CDMX.
De acuerdo con fuentes de la Policía capitalina, el asesino, quien fue detenido, confesó haber matado a una mujer y después dijo haberla enterrado al fondo de este predio.
