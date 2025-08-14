Más Información

Un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso por el delito de y robo, en contra de una mujer que fue encontrada sin vida en la zona del Ajusco, el mes pasado.

Luis Omar y Lucía enfrentarán el proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El juez de control que vinculó a proceso a los dos detenidos fijó un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Los crimenes por los que se acusa a la pareja se registraron el pasado 24 de julio cuando Luis Omar habría entrado en el domicilio de una mujer, en la alcaldía Tlalpan, para robarla, mientras que Lucía lo esperaba afuera, informó la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Sin embargo, la mujer fue asesinada y su cuerpo abandonado en una zona rústica del Ajusco.

El cuerpo de la víctima fue localizado al día siguiente con marcas de que intentaron prenderle fuego.

Tras las investigaciones por el feminicidio, los dos imputados fueron detenidos el pasado 12 de agosto cuando viajaban en el auto de la víctima.

