Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes dejaría su puesto y sería sustituida por Leticia Ramírez Amaya.

La Presidenta destacó que Ramírez Amaya: "Me ayuda mucho en la presidencia, es una compañera con la que nos conocemos desde hace muchísimas años".

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¿Quién es Leticia Ramírez Amaya?

Originaria de la Ciudad de México, es profesora de educación primaria y normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, con estudios en Antropología Social y formación en Alta Dirección Pública.

Se desempeñó como docente por más de 12 años en escuelas públicas de la zona poniente de la CDMX y cuenta con más de 25 años de experiencia en administración pública.

Andrés Manuel López Obrador y Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública Foto: Especial

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¿Qué funciones desempeñó en el gobierno de AMLO?

Durante mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como directora general de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, con el cargo de de recibir y dar respuesta a peticiones y demandas de habitantes procedentes de todo el país.

En el 2022 fue nombrada como secretaria de Educación Pública en sustitución de Delfina Gómez Álvarez.

“Nos conocemos desde hace 28 años. Es una gente de absoluta confianza, preparada, honesta; igual que la maestra Delfina, con convicciones. Fue además dirigente en Sección IX del magisterio, tanto del SNTE como de la CNTE; entonces, es otra maestra la que va a estar a cargo de la SEP", mencionó el expresidente.

Tras defender a la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya, el presidente López Obrador le dio un abrazo y un beso. Fotos. Especiales

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Sheinbaum la designa como Coordinadora de Asuntos Intergubernamentales

En noviembre del 2024, la Sheinbaum nombró a Leticia Ramírez, como Coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

“Nombré a Leti Ramírez, que fue secretaria de Educación, que ahora trabaja conmigo en la presidencia, coordinando distintos proyectos, que coordinara el programa integral de la campaña y atención a las adicciones, vinculado con el tema de salud mental”, dijo.

Sheinbaum destacó que Ramírez coordinaría la campaña con distintas instituciones y también atendería la atención a jóvenes y no jóvenes, que estuvieran involucrados en alguna adicción.

Claudia Sheinbaum sumó a su gabinete a Arturo Zaldívar y Leticia Ramírez. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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