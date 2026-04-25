Con el programa "Siempre es tiempo de volver a tu Tecnológico”, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) impulsa el regreso a las aulas de estudiantes que interrumpieron su formación profesional, con una estrategia que combina apoyo académico, acompañamiento personalizado y respaldo económico.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, destacó que esta iniciativa ya muestra resultados concretos: en el campus Iztapalapa 1, en tan solo un mes, 32 jóvenes iniciaron trámites para retomar sus estudios universitarios, tras responder a una convocatoria directa enviada a quienes habían abandonado su carrera.

El funcionario explicó que el programa arrancó el pasado 9 de enero con el envío de correos electrónicos a exalumnos, seguido de un proceso cercano que incluyó incluso visitas domiciliarias para conocer su situación y diseñar rutas de reincorporación acordes a sus necesidades.

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Educación en México. Imagen: Unsplash

Añadió que esta estrategia fortalece la vocación social del TecNM, al priorizar la permanencia estudiantil mediante un modelo integral que articula acompañamiento académico, vinculación comunitaria y apoyo a la economía de las y los jóvenes.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, subrayó que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin concluir su licenciatura, sin importar su edad o circunstancias. Señaló que muchos jóvenes abandonaron sus estudios por motivos económicos o familiares, por lo que ahora reciben apoyo tanto académico como emocional.

Detalló que para evitar una nueva deserción, el instituto ofrece flexibilidad de horarios en turnos matutino y vespertino, reorganización de materias e incluso opciones en línea, adaptándose a las condiciones de cada estudiante.

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El director del campus Iztapalapa 1, José Nino Hernández Magdaleno, destacó que esta política se complementa con una fuerte participación social, donde el alumnado lleva sus conocimientos a la comunidad mediante proyectos que integran cultura, arte e innovación tecnológica.

Entre ellos resalta el programa "Soldando Iztapalapa", mediante el cual estudiantes han reparado más de 10 mil butacas en escuelas públicas y han atendido necesidades en viviendas, como barandales, enrejados y estructuras metálicas.

En estas iniciativas participan alumnos de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Gestión Empresarial e Industrial. El campus cuenta con una matrícula de 2 mil 300 estudiantes, con paridad entre mujeres y hombres, además de programas como "Mujeres en la ciencia”, que fomenta vocaciones científicas en niñas y adolescentes.

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El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado (28/03/2026). Foto: Especial

La comunidad estudiantil también cuenta con actividades culturales y deportivas, destacando la iniciativa "La Calle es Nuestra", que lleva expresiones artísticas a espacios públicos.

El esfuerzo institucional se refuerza con la beca Escribiendo el Futuro, que permite a las y los estudiantes continuar su formación.

“Sin estas becas, se nos complicaría bastante seguir en la escuela”, afirmó Luis Antonio López Boche, alumno de Ingeniería en Mecatrónica, quien destacó que el apoyo le permite adquirir materiales y contribuir a los gastos familiares.

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En el mismo sentido, Alexandra Valdez Sánchez señaló que la beca garantiza la continuidad de sus estudios, mientras que Ángel de Jesús Ventura García destacó que el apoyo económico reduce la presión financiera en su hogar y le permite concentrarse en su formación profesional.

Con estas acciones, el TecNM busca no solo recuperar a estudiantes que abandonaron sus estudios, sino garantizar que concluyan su carrera y mejoren sus oportunidades de vida.

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