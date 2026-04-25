En una ceremonia realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dieron inicio formal los Campeonatos Nacionales Universitarios 2026 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), con la participación de miles de estudiantes deportistas de todo el país.

El acto fue encabezado por Luis Alberto Fierro Ramírez, coordinador general de Fortalecimiento Académico de la Asociación, en representación de Luis González Placencia, acompañado por Fernando Macedo Chagolla, quien asistió en representación de la comunidad universitaria anfitriona.

Durante su mensaje inaugural, Fierro Ramírez subrayó que esta justa deportiva trasciende la competencia, al representar una vía para educar, incluir y reconocer la dignidad de las personas. Afirmó que el deporte universitario funciona como una “escuela de convivencia”, donde se fortalecen valores como el respeto a las reglas y el sentido de comunidad.

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UNAM. Foto: Ulises Uribe/ EL UNIVERSAL

“Hablar de deporte universitario es también hablar de derechos, del derecho de las juventudes a una formación integral y a desarrollarse en espacios seguros, incluyentes y libres de discriminación”, señaló.

El funcionario destacó que estos campeonatos permiten que el talento de todas las regiones del país tenga oportunidades reales para desarrollarse, en cumplimiento de una responsabilidad ética y pública de las instituciones de educación superior.

En su intervención, Fernando Macedo Chagolla dio la bienvenida a las y los participantes y expresó el beneplácito de la UNAM por ser sede de estas competencias, que se realizan en México desde 1947.

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Detalló que en esta edición participan más de 8 mil 500 deportistas de más de 250 instituciones en 32 disciplinas. En el caso del fútbol, indicó que 438 instituciones compiten en la fase nacional, cuyas eliminatorias tendrán lugar en la Universidad Autónoma del Estado de México y la final se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su parte, Georgina Contreras de la Torre, secretaria técnica de la Comisión del Deporte de la ANUIES, afirmó que estos campeonatos reflejan el compromiso de la asociación con sus universidades afiliadas, al impulsar tanto la formación académica como el desarrollo deportivo.

Agregó que el objetivo no solo es la obtención de medallas, sino que las y los ganadores puedan representar a México en competencias internacionales.

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En tanto, Marco Antonio Arreola Valenzuela, director de la Comisión del Deporte de la Conade, reconoció el esfuerzo de las y los jóvenes, al señalar que tanto en las aulas como en las canchas se forman los grandes atletas del país.

El evento incluyó un reconocimiento especial a la UNAM por su hospitalidad, así como a las instituciones que han facilitado su infraestructura para el desarrollo de las competencias.

Los Campeonatos Nacionales Universitarios Anuies 2026 se consolidan como una plataforma que celebra la pluralidad y el talento de la educación superior en México, reafirmando el compromiso de las universidades con la formación integral de la juventud.

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