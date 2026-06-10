Norteamérica 2026 será la decimoprimera participación consecutiva de Corea del Sur en la Copa del Mundo.

Desde México 1986, los surcoreanos no se pierden un Mundial, pero, para esta edición, tienen “grandes expectativas para cosechar un buen resultado”.

La principal figura y el capitán de los Tigres de Asia, Heung-min Son, reconoció que llegan a esta justa mundialista con “mayor madurez y experiencia, pero con la misma mentalidad” para trascender.

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“En Qatar, mostramos las fortalezas, tuvimos derrotas y fracasos, pero esas experiencias se trasladan a esta edición y hemos tenido una buena preparación. Hicimos todo lo posible para volver a la Copa del Mundo y queremos y vamos a darlo todo”, declaró en conferencia de prensa.

Para el atacante de Los Angeles FC, el “partido más importante es mañana (hoy)”, por lo que saldrá a ofrecer su mejor versión, ante un rival complicado como Chequia.

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“Voy a dar el máximo, voy a jugar como lo he hecho siempre y dar todo con mis compañeros. Los checos son futbolistas fabulosos, trataremos de neutralizarlos; a nivel táctico, tenemos idea de cómo neutralizar su juego. Tienen puntos fuertes, pero tendrán algún punto débil y estamos muy preparados”, puntualizó.

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El exjugador del Tottenham aceptó que cada uno de sus juegos en la fase de grupos será fundamental para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, por lo que están completamente enfocados en ofrecer su mejor versión para tener una participación más que destacada en esta Copa del Mundo.

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“Son tres juegos muy importantes y tenemos que dar la vida sobre el césped, tenemos que desplegar el máximo potencial. Soy cauteloso de cara al partido de mañana (hoy), pero ya estamos aquí, en el mayor festival de futbol, un escenario con el que sueñas desde muy pequeño, y queremos tener el mejor desempeño”, externó.

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Heung-min Son también habló sobre lo que significa estar por disputar su cuarta justa mundialista, tras Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

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“Es un placer volver a la Copa del Mundo, no importa si es mi primera o cuarta vez, me siento como un niño. No puedo expresarlo en una sola palabra porque es el escenario de los sueños”, confesó el histórico surcoreano.