Durante el panel Directors on Directing de la Comic-Con de San Diego, el director Zach Cregger reveló algunos detalles del estreno de la próxima adaptación cinematográfica de Resident Evil, la popular franquicia de videojuegos creada por Capcom.

En la charla dedicada a la cinta, Cregger, conocido por su trabajo en Bárbaro y La Hora de la Desaparición, presentó también el segundo avance de la cinta, que apuesta por un tono más cercano al horror de supervivencia que dio fama a la saga creada por Shinji Mikami y Tokuro Fujiwara.

Filmada para IMAX y protagonizada por el actor Austin Abrams como Bryan, un personaje totalmente nuevo, esta reinvención de la franquicia promete ofrecer a los espectadores una experiencia visual distinta de la que se vive en el videojuego.

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Esta cinta traerá una historia original de la mente de Zach Cregger y Shay Hatten. Foto: Sony Pictures

¿Qué se verá en esta nueva cinta?

El avance sigue a Bryan, un repartidor de suministros médicos que queda atrapado en Raccoon City, en una noche marcada por el caos y la lucha por sobrevivir mientras una amenaza biológica ocasionada por un virus se desata a su alrededor.

Ambientada en el año 1998, el protagonista, un tipo "común y corriente" se verá consumido por tensas persecuciones y la búsqueda de la causa del virus, mientras intenta sobrevivir a las criaturas que recorren las oscuras calles.

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"No buscó ser totalmente fiel al universo de los juegos. Lo que intento es contar una historia que se sienta auténtica respecto a la experiencia que se vive al jugar", reveló en entrevista con GasmesRadar.

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Durante la conversación en el panel, el cineasta detalló algunas de las complicaciones que presentaron al filmar esta octava entrega inspirada en el juego, como un incidente en el set que casi pone en riesgo el bienestar del actor Abrams.

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El reparto también incluye a Zach Cherry como Dave, Kali Reis como Pauline y Paul Walter Hauser como Carl, científicos clave que trabajan para la corporación Umbrella. También participará Johno Wilson como Max, un ejecutor al servicio de Umbrella.

¿Cuándo se estrena la película en México?

El estreno de Resident Evil: Noche Cero está programado para el próximo jueves 7 de septiembre de 2026, cuando llegará exclusivamente a las salas de cine bajo el sello de Columbia Pictures y Constantin Film en asociación con TriStar Pictures.

La presentación del avance convirtió a Resident Evil en uno de los anuncios más comentados de la Comic-Con, uno de los eventos más importantes para la industria del entretenimiento, donde también se revelaron novedades de Marvel y DC.

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mndsm