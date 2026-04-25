Toros de Tijuana espera tener en Justin Turner un líder

Los Toros de Tijuana sacudieron a la Liga Mexicana de Beisbol al cerrar la contratación de Justin Turner, ganador de la Serie Mundial con los Dodgers de Los Ángeles, con quien esperan caminar hacia un nuevo campeonato.

Omar Canizales, presidente ejecutivo de la novena fronteriza, está expectante de lo que pueda suceder con el famoso Barba Roja en su roster.

“Cuando se platicó con Justin, nosotros sabíamos que tenía otras ofertas para jugar. Cuando preguntó cuál era nuestro roster, empezó a ver exjugadores de Grandes Ligas como Wilmer Flores [Giants de San Francisco], el caso de Luis Guillorme y algunos otros que él conoció; se sintió muy cómodo desde antes”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes.

Llegar con una Serie Mundial bajo el brazo ya es una gran carta de presentación, la cual incluye una extensa carrera en MLB y un bateo de alta fidelidad —durante su paso por Grandes Ligas acumuló 201 cuadrangulares—. Las estadísticas, más su currículum, ocasionan una gran expectativa.

“Esperamos liderazgo dentro y fuera del terreno de juego. Creo que el liderazgo que va a traer al equipo, el reconocimiento que existe de nuestros jugadores por él, más esa chispa que entrega en el terreno de juego, es lo que vamos a poder ver de él”, compartió el directivo.

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