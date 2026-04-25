En redes sociales comenzó a circular el rumor de la posible firma de Justin Turner con Toros de Tijuana, lo que se convirtió en un tema de impacto para la Liga Mexicana de Beisbol.

Una vez que se cerró el acuerdo, la noticia se viralizó a nivel nacional y hasta del otro lado de la frontera, algo que sobrepasó las expectativas del equipo de la Zona Norte.

“Honestamente, no [lo esperaban]. Sí sabíamos que algunos iban a valorarlo, algunos otros iban a hablar de su edad, pero la verdad estamos sorprendidos, porque esto no sólo estremeció las redes en México sino también en Estados Unidos”, comentó Omar Canizales.

Aunque ya era oficial su incorporación, el presidente ejecutivo de Toros confesó que portales de renombre en el país vecino llamaron para confirmar la veracidad de la noticia.

“El New York Times llamó preguntando, muchos de los portales digitales de EU también”, compartió Canizales.

El directivo considera que fue halagadora toda la atención recibida, local y del extranjero. Sin embargo, sabe que la respuesta debe darse dentro del diamante y no esperar a que el exligamayorista cargue con todo el trabajo.

“Evidentemente, nos sentimos halagados por eso, pero hay que demostrarlo en el terreno de juego. Creemos que esto es un trabajo de equipo, nunca un solo jugador puede ser quien gana los juegos y creemos mucho en el trabajo de equipo”, sentenció el directivo de los Toros.

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