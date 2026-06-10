Miami (EE.UU.), 10 jun (EFE).- La FIFA presentó este miércoles la canción "DNA", interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema "Dai Dai" de Shakira.

Bocelli y EJAE, estrella de K-pop, interpretarán mañana por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México, previo al encuentro entre la selección local y Sudáfrica.

"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", reza la canción, destacando la pasión por el fútbol que atraerá a aficionados de las 48 naciones participantes, y a otros de selecciones no clasificadas, a Canadá, Estados Unidos y México durante el Mundial.

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"El título de la canción, "DNA", lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.

La mezcla de las poderosas voces del tenor y EJAE, unida a la modernidad que le confieren la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crean "un puente entre la historia del fútbol y su futuro", según la FIFA.

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El tema se une a otros himnos oficiales del Mundial como "Dai Dai", de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

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La superestrella colombiana será precisamente una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración en el Estadio Ciudad de México, otrora Estadio Azteca, donde luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80 mil aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

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Otras estrellas regionales que participarán en el evento serán Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional mexicano; Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

El Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio, cuando la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

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melc