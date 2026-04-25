¿Justin Turner, el Trevor Bauer de Toros de Tijuana? Omar Canizales responde

Tener a Justin Turner en su alineación no es sólo una victoria para los Toros de Tijuana, también representa algo gigante para el objetivo de la Liga Mexicana de Beisbol: acaparar mayor atención.

En 2024, Trevor Bauer llegó a los Diablos Rojos del México. El ganador del CY Young provocó un interés en ir a los parques, algo que Omar Canizales espera suceda con Turner.

“Yo espero que así sea. que ese espectáculo que él pueda ofrecer lleve gente al Toros Mobil Park, pero que también lleve gente a todos los estadios de la Liga Mexicana de Beisbol, esto estamos esperando que suceda”, señaló el directivo.

Esas contrataciones elevan el nivel del campeonato local, y el presidente de Toros sigue expectante a lo que puede suceder en un futuro.

“La LMB viene haciendo las cosas muy bien, los equipos están muy bien balanceados, todo mundo aspira a esta corona va a ser interesante que otros jugadores bomba pueden llegar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.