Si aún no sabes qué regalar este Día del Padre, una buena bebida puede convertirse en el detalle perfecto para consentir a papá.

Ya sea que disfrute de un buen whisky, tequila, vino o alguna opción premium para brindar en familia, Amazon México cuenta con una amplia selección de bebidas para todos los gustos y presupuestos.

Aprovecha las promociones disponibles y sorpréndelo este 21 de junio con un regalo que podrá disfrutar durante la celebración y en ocasiones especiales.

Las mejores bebidas para regalar el Día del Padre 2026

Smirnoff, X1 Tamarindo, 1 L

Smirnoff X1 Tamarindo, 1 L es una de las bebidas saborizadas más populares entre quienes disfrutan de los sabores inspirados en los tradicionales dulces mexicanos. Este vodka destaca por su combinación de notas dulces, ácidas y ligeramente picantes de tamarindo, logrando un perfil intenso y fácil de disfrutar tanto solo como en cocteles. Con un contenido alcohólico de 30%, ofrece una experiencia suave que resulta ideal para reuniones, fiestas o celebraciones especiales.

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Heineken Cerveza Bohemia Variety Pack 24 Botellas 355Ml

Heineken Bohemia Variety Pack 24 Botellas de 355 ml es una excelente opción para quienes desean explorar diferentes estilos de cerveza en una sola presentación. Este paquete reúne algunas de las variedades más reconocidas de la familia Bohemia, permitiendo disfrutar desde perfiles ligeros y refrescantes hasta opciones con mayor cuerpo y complejidad. El pack incluye 24 botellas de 355 ml distribuidas entre Bohemia Cristal, Bohemia Vienna, Bohemia Pilsner y Bohemia Weizen, lo que lo convierte en una alternativa ideal para reuniones, celebraciones o para descubrir cuál es tu estilo favorito.

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Don Julio, Tequila 70 Cristalino Añejo 700ml

Don Julio 70 Cristalino Añejo 700 ml es uno de los tequilas más emblemáticos de la categoría premium, reconocido por combinar la complejidad de un añejo con la suavidad y transparencia de un cristalino. Elaborado a partir de agave azul cuidadosamente seleccionado, este destilado pasa por un proceso de añejamiento en barricas de roble y posteriormente es filtrado para eliminar su color, conservando al mismo tiempo la riqueza de sus aromas y sabores.

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Jack Daniel's Old No.7 Whisky 700 ml

Jack Daniel's Old No. 7 Whisky 700 ml es una de las etiquetas más reconocidas del mundo y un referente entre los whiskies estadounidenses. Elaborado en Tennessee bajo un proceso que incluye el característico filtrado gota a gota a través de carbón de arce, este destilado destaca por su suavidad y equilibrio, cualidades que lo han convertido en una opción favorita para disfrutar solo, en las rocas o como base de diversos cocteles.

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Riunite Lambrusco 750 ml

Riunite Lambrusco 750 ml es uno de los vinos italianos más populares a nivel internacional, apreciado por su carácter ligero, afrutado y ligeramente espumoso. Originario de la región de Emilia-Romaña, este Lambrusco destaca por ofrecer una experiencia fresca y accesible, ideal para quienes buscan un vino fácil de disfrutar en reuniones, celebraciones o comidas informales.

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