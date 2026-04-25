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Sobre el caso de los dos que participaron en un operativo en y posteriormente perdieron la vida en un accidente, el Gabinete de Seguridad informó que, de acuerdo con registros migratorios, ninguno contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en territorio nacional.

Por medio de una tarjeta informativa, las autoridades federales detallaron que uno de los elementos estadounidenses ingresó a territorio mexicano en calidad de , por lo que no tenía permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo elemento fallecido entró a México con pasaporte diplomático.

Agregó que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando, o que fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional, por lo que revisan el caso con las autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos en México.

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Luego de 6 días de que los elementos murieron tras caer a un barranco a bordo de un vehículo, el Gabinete de Seguridad mexicano expresó su "más profundo pesar" por el fallecimiento de las cuatro personas -dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses- durante el accidente ocurrido el pasado 19 de abril, y compartió sus condolencias y solidaridad a las familias de las víctimas.

Aseguró que la legislación mexicana es clara y no se permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. Recordó que la cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, pero siempre con respeto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación.

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Con este comunicado, el Gobierno de México reiteró su disposición de mantener una relación estrecha, seria y respetuosa con el Gobierno de Donald Trump en busca de priorizar la seguridad de ambos países.

Apenas ayer, la gobernador de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, anunció la creación de una unidad especializada para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la entidad y la posterior muerte de los dos agentes de la CIA.

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