Más Información

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Maru crea unidad para investigar CIAgate; descarta dar más declaraciones

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Farías pide asilo a Argentina; dice temer por su vida

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Familia de Edith Guadalupe confía en investigación de la Fiscalía y culpabilidad de Juan Jesús; "existen pruebas contundentes", señalan

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Christopher Lloyd revela su personaje favorito en la CCXP México 2026 tras ser ovacionado: ¿cuál es?

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca; "le vamos a ganar a AMLO en kilómetros", dice

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno se solidarizó con la gobernadora de Chihuahua, ante la embestida de y dijo que combatir a los carteles no vulnera la soberanía.

enfrenta una presión brutal del crimen organizado por su condición fronteriza. Ahí no caben titubeos. Se necesita inteligencia, coordinación y carácter para tomar decisiones que protejan a la gente”.

En sus redes sociales expuso que “cooperar para combatir al crimen organizado no vulnera la soberanía, la fortalece. La soberanía se ejerce defendiendo la vida, la seguridad y la tranquilidad de las familias. Se fortalece cuando el Estado demuestra que tiene control y determinación”.

Lee también

En el PRI lo decimos con claridad. Vamos a respaldar toda acción que fortalezca el Estado de Derecho y le quite territorio a los criminales. La seguridad no es discurso. Es responsabilidad y es una obligación.

La historia pone a cada quien en su lugar. Nosotros vamos a estar del lado de la ley, del lado de las víctimas y del lado de las familias que exigen vivir sin miedo. Con el crimen no se negocia. Se le enfrenta y se le derrota.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]