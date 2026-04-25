El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno se solidarizó con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos ante la embestida de Morena y dijo que combatir a los carteles no vulnera la soberanía.

“Chihuahua enfrenta una presión brutal del crimen organizado por su condición fronteriza. Ahí no caben titubeos. Se necesita inteligencia, coordinación y carácter para tomar decisiones que protejan a la gente”.

En sus redes sociales expuso que “cooperar para combatir al crimen organizado no vulnera la soberanía, la fortalece. La soberanía se ejerce defendiendo la vida, la seguridad y la tranquilidad de las familias. Se fortalece cuando el Estado demuestra que tiene control y determinación”.

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En el PRI lo decimos con claridad. Vamos a respaldar toda acción que fortalezca el Estado de Derecho y le quite territorio a los criminales. La seguridad no es discurso. Es responsabilidad y es una obligación.

La historia pone a cada quien en su lugar. Nosotros vamos a estar del lado de la ley, del lado de las víctimas y del lado de las familias que exigen vivir sin miedo. Con el crimen no se negocia. Se le enfrenta y se le derrota.

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