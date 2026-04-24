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Singuilucan, Hgo.-La presidenta de México, , hizo un llamado a la ciudadanía a ponerle más pisos a la autodenominada con la finalidad de continuar construyendo prosperidad.

Al encabezar la entrega de Programas de Bienestar en Singuilucan, Hidalgo, la mandataria aseguró que se defiende la soberanía del país, en el marco de la investigación por los agentes estadounidenses en Chihuahua.

"Pues eso hacemos en el gobierno de México, atender al pueblo. Y además defendemos las soberanía del país", declaró. Acusó a los gobiernos del pasado, antes del de Andrés Manuel López Obrador, de ser para unos cuantos.

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"Y ahora, el pueblo decidió en 2024 que por primera vez llegara una mujer a la presidencia y dijimos: 'Ya inició la Cuarta Transformación, hay que ponerle un segundo piso'. Y así que siga al tercer piso, al cuarto, al quinto, para seguir construyendo la prosperidad", expresó.

"Y llegó a gobernar Andrés Manuel López Obrador, un gran presidente de nuestro país, a la altura de Lázaro Cárdenas, de Benito Juárez. A Carlos Salinas de Gortari nada más le faltó privatizar el aire".

Ante las y los asistentes, Sheinbaum destacó que 42 millones de personas mexicanas reciben algún programa de bienestar, así como beneficios en salud, vivienda y educación, entre otros.

Aseguró que se están reconstruyendo los caminos de las comunidades que quedaron efectadas por las lluvias e inundaciones del año pasado.

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dft

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