Después del arresto de Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol fiscal, el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que se debe llegar hasta las últimas consecuencias y demandó que se investigue a fondo a todos los relacionados, incluido el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el dirigente del PRI indicó que la aprehensión de Farías Laguna en Argentina es un paso importante para México y reconoció la coordinación eficaz de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como el compromiso de las fuerzas armadas y federales para lograr este resultado.

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Moreno Cárdenas exigió que no haya impunidad para quienes participaron en dicho entramado de contrabando de hidrocarburo ni para quienes lo permitieron, por lo que urgió se investigue a fondo a todos los vinculados, entre ellos López Obrador y sus colaboradores, pues dijo que México merece justicia completa, sin encubrimientos ni pactos “en lo oscurito”.

En ese sentido, adelantó que “desde el PRI vamos a respaldar lo que funcione y a exigir una estrategia sólida y permanente para acabar con los cárteles del crimen organizado y devolverles la paz a las familias mexicanas”.

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