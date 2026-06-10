Los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición van en escalada tras una denuncia que interpuso el PAN ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos delitos de lesa humanidad. Ahora, Morena rechazó los señalamientos hacia su fundador y reviró al partido blanquiazul con el caso Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos por pactos con el narcotráfico.

En un comunicado, el Movimiento de Regeneración Nacional condenó que hay una “desesperada embestida mediática y legal” de Acción Nacional, emprendida “en un acto de cinismo sin precedentes” en instancias internacionales para desestimar la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” del exmandatario federal.

El partido guinda se refirió a las acusaciones del PAN como “calumnias” y advirtió que la derecha mexicana busca, de manera desesperada, posicionar su narrativa.

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Sin embargo, garantizó que de acuerdo con datos oficiales, el modelo de seguridad obradorista disminuyó en 18% el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el cierre de 2018.

“La administración de López Obrador rompió con la tendencia histórica de sangre heredada de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos periodos registraron alarmantes incrementos del 192.8% y 59%, respectivamente”, añadió.

Genaro García Luna se encuentra preso en el extranjero por vínculos con el crimen organizado. Foto: AP

El morenismo calificó como una hipocresía que el PAN pretenda dar lecciones de seguridad y justicia criminal cuando su principal estratega, Genaro García Luna, se encuentra preso en el extranjero por vínculos con el crimen organizado.

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“La acusación formulada hoy por el panismo no es más que una cortina de humo para intentar debilitar el respaldo popular de nuestro movimiento y desviar la atención de sus propias crisis internas”, consideró el partido liderado por Ariadna Montiel Reyes.

Según el oficialismo, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador logró golpes financieros históricos a cárteles y organizaciones criminales mediante labores de inteligencia, mientras le arrebataba la base social a estos grupos mediante apoyo directos a jóvenes, educación y bienestar.

La denuncia interpuesta por Acción Nacional sostiene que la inseguridad en México no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano y el narcotráfico.

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El partido opositor encabezado por Jorge Romero Herrera indica que hay un narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” que permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad.

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