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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la denuncia del PAN en la Corte Penal Internacional contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos pactos con grupos de la delincuencia.
En su conferencia mañanera de este lunes 8 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó que “no se puede ser más hipócrita”.
“Imagínense ahora: el PAN le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico. ¡No se puede ser más hipócrita! A lo mejor quieren expiar sus culpas”, dijo.
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“No sé, mejor que recen unos cuantos … O sea, ¡cómo es posible! ¿Quién les cree, quién les cree? Nadie”, expresó la titular del Ejecutivo federal.
Acción Nacional presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra López Obrador y diversas organizaciones criminales para que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales “derivadas de los pactos político-criminales que se implantaron y expandieron en México”.
La denuncia, señaló Acción Nacional, señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico.
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em/apr
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