Este viernes finaliza la tercera semana de depósitos para las personas inscritas a las Pensiones Bienestar, correspondiente al bimestre de julio-agosto, según las fechas anunciadas en el calendario oficial publicado por las autoridades.

Como es costumbre, la entrega de recursos se lleva a cabo cada dos meses, de manera directa a través de la tarjeta Bienestar. La dispersión se realiza de manera escalonada y en orden alfabético, para garantizar un proceso organizado.

Estas iniciativas, impulsadas por el Gobierno de México, buscan mejorar la calidad de vida de las personas y disminuir las brechas de desigualdad, asegurando la autonomía económica de los sectores más vulnerables y reconociendo su aportación.

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El dinero puede retirarse de manera gradual. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Quiénes reciben su depósito este 24 de julio?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Bienestar, este viernes 24 de julio corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra "R", finalizando así el segundo día de depósitos programado para esa letra.

Este esquema de pagos escalonados y la asignación de segundas fechas para algunas letras tiene el objetivo de evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias, debido a la gran cantidad de beneficiaros que comparten la misma inicial.

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La Secretaría del Bienestar ha reiterado que no es necesario acudir el día exacto del depósito para retirar el efectivo, pues el recurso permanecerá resguardado en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que decida utilizarlo.

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Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar ya se encuentran recibiendo o en espera de su depósito correspondiente a este bimestre. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Asimismo, la tarjeta del Banco del Bienestar puede emplearse para:

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Realizar compras en establecimientos y comercios, como supermercados, farmacias y restaurantes con terminal bancaria.

en establecimientos y comercios, como supermercados, farmacias y restaurantes con terminal bancaria. Pagar servicios .

. Retirar efectivo en las ventanillas de las sucursales y en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar sin ninguna comisión.

¿Cuánto dinero entrega cada programa?

Para el cuarto bimestre del año, los montos autorizados permanecen sin cambios. Las cantidades asignadas son:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

Programa para Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos por menor registrado.

En el caso de las personas inscritas al programa Sembrando Vida, el pago mensual correspondiente a junio se realizó el jueves 9 de julio, con un monto de 6 mil 450 pesos.

Con una inversión de 378 mil 817 millones de pesos, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas.

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Consulta tu saldo a través de la Línea Bienestar o en la aplicación móvil. Foto: Gobierno de México

Recomendaciones para los beneficiarios

Ante el proceso de dispersión, las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse alerta ante posibles fraudes. Entre las principales recomendaciones destacan:

No compartir el NIP de la tarjeta.

de la tarjeta. No entregar documentos personales a supuestos gestores.

a supuestos gestores. Consultar el saldo únicamente por los canales oficiales del Banco del Bienestar.

del Banco del Bienestar. Esperar al cierre del día si el depósito aún no aparece, ya que la dispersión puede reflejarse de manera gradual.

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