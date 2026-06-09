El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró que espera fortalecer la cooperación en materia de seguridad entre ambos países, de cara a la reunión de alto nivel del próximo viernes 12 de junio.

"Espero fortalecer y profundizar la cooperación en materia de seguridad entre los Estados Unidos y México mediante una coordinación más estrecha y una colaboración directa con nuestras contrapartes mexicanas", escribió Johnson en sus redes sociales.

Dijo que la reunión del viernes refleja el compromiso del presidente estadounidense Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum "de generar resultados concretos para nuestros pueblos y seguir construyendo naciones más seguras, más fuertes y más prósperas".

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Después de la llamada telefónica que sostuvo con el secretario de estado, Marco Rubio, el titular de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, aseguró que los gobiernos de ambas naciones mantienen una comunicación permanente para fortalecer la cooperación en materia de seguridad, migración y la revisión del T-MEC.

Además, adelantó que próximamente se realizará una reunión presencial con Rubio.

Durante la conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Velasco destacó que ambos funcionarios acordaron mantener el diálogo y avanzar en una agenda bilateral centrada en seguridad, migración y comercio.

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El funcionario explicó que la conversación se desarrolló en un ambiente “cordial y respetuoso” y se prolongó por cerca de media hora.

Roberto Velasco detalló que uno de los temas centrales fue la cooperación en materia de seguridad, particularmente en el marco del programa bilateral de seguridad fronteriza y aplicación de la ley, por lo que este viernes se hará en la Ciudad de México una reunión del grupo bilateral de trabajo encargado de dar seguimiento a los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.

En materia migratoria, señaló que ambas partes revisaron los avances registrados en los últimos meses, al tiempo que México reiteró su compromiso de mantener una política basada en el respeto a los derechos humanos y la protección de los connacionales.

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Asimismo, destacó los resultados obtenidos en el combate al tráfico de fentanilo, al señalar que las incautaciones de esta droga en la frontera entre ambos países han disminuido 76% desde el inicio de la administración de Sheinbaum hasta el último mes con registros disponibles.

Otro de los puntos abordados fue la próxima revisión del T-MEC. De acuerdo con Velasco, tanto México como Estados Unidos coinciden en la importancia de que las negociaciones lleguen a buen puerto, por lo que mantendrán comunicación constante para dar seguimiento a este proceso.

“El secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personalmente a este tema y vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos”, comentó.

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El funcionario adelantó que, como parte de este acercamiento, ambos buscarán concretar una reunión presencial en fecha próxima.

Además, informó que el próximo viernes se llevará a cabo en la Ciudad de México un encuentro entre los equipos de seguridad de ambos países, en el que participarán representantes de las dependencias mexicanas, funcionarios de la Embajada de Estados Unidos y el embajador Ronald Johnson.

La reunión, explicó el titular de la SRE, servirá para revisar temas relacionados con la seguridad fronteriza, el combate al crimen organizado transnacional y las finanzas ilícitas.

Velasco confió en que el encuentro se desarrollará bajo los principios de respeto mutuo y cooperación que han guiado la relación bilateral en los últimos meses, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre ambas naciones.

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