En la víspera de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, México llega con en un escenario complejo: Por una parte, altos niveles de aprobación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero por la otra, evaluaciones críticas en materia de seguridad, presión social, un crecimiento económico estancado y elevadas tensiones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos.

Así lo señala el informe "Mundial 2026. ¿Cómo llega México?", que Integralia publicó este martes.

Señala que el principal reto de gobernabilidad se concentra de forma directa en la Ciudad de México, marcada por movilizaciones de diversos colectivos como madres buscadoras, organizaciones animalistas, estudiantes y comerciantes.

Advierte que el foco de alerta máxima se encendió tras las recientes protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

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El magisterio disidente ha lanzado bloqueos en puntos estratégicos de la capital y en carreteras clave del centro y Bajío, amenazando formalmente al gobierno federal con boicotear el histórico partido inaugural en el Estadio Azteca.

Para evitar afectaciones en los eventos globales, las autoridades se ven obligadas a desplegar una estrecha y urgente coordinación entre los niveles federal y local. Sin embargo, el informe puntualiza que persisten síntomas de descoordinación política.

También puntualiza que la capital del país llega al mundial con marcadas críticas por deficiencias en servicios públicos vitales como desabasto de agua, drenaje, transporte público y el mal estado de las vialidades.

"Estas problemáticas se han visto agravadas por los notorios retrasos en las obras de infraestructura de transporte y conectividad orientadas al acceso de los estadios en las tres ciudades sede del país"

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A nivel nacional, detalla que pese del entusiasmo comercial que históricamente acompaña al torneo de la FIFA, los datos duros arrojan que el impacto macroeconómico real sobre el Producto Interno Bruto (PIB) nacional será marginal, estimándose en un incremento de apenas el 0.1% anual.

Esto se debe a que México albergará únicamente 13 de los 104 partidos totales del torneo (mientras que Estados Unidos recibirá 78 y Canadá 13).

Si bien se anticipa un beneficio directo a corto plazo para los sectores de consumo, turismo local y restaurantero, la derrama económica no alterará la trayectoria general del PIB ni modificará sustancialmente el crecimiento de las ciudades sede.

Explica que, aunque se reportan incrementos en las exportaciones, aumentos salariales y una tendencia a la baja en la pobreza laboral, la economía general muestra un nulo dinamismo y la inversión privada sigue sin repuntar, a pesar de los esfuerzos oficiales por generar certidumbre. Asimismo, la inflación en el sector de servicios permanece en niveles elevados, manteniendo deteriorada la confianza tanto de los consumidores como de las empresas.

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El panorama económico se ensombrece aún más por la coincidencia del torneo con el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las negociaciones han inyectado una alta dosis de incertidumbre debido a las intenciones de Washington de endurecer drásticamente las reglas de origen en el sector automotriz y reforzar los controles en áreas consideradas estratégicas.

Otro conflicto en la víspera del mundial, es la relación bilateral con Estados Unidos, que atraviesa por un periodo de marcada tensión diplomática.

Las fricciones se han agudizado no solo por los diferendos comerciales del T-MEC, sino también por acusaciones mutuas vinculadas al narcotráfico, corrupción y la reciente apertura de procesos judiciales contra funcionarios mexicanos.

En el papel, las cifras oficiales del gobierno muestran reducciones sustanciales en la mayoría de los delitos de alto impacto, con excepción de la extorsión, que se mantiene estancada con una variación marginal del -0.4%. Sin embargo, el informe explica que la realidad cotidiana sigue reflejando una profunda crisis: "Crímenes como las extorsiones, las desapariciones forzadas y los delitos contra la vida registran números superiores a los niveles de 2018".

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Además, la tasa de homicidios dolosos en México cerró el año 2025 en 17.5 por cada 100 mil habitantes, una cifra que triplica el promedio mundial, situado en 6.1.

Finalmente, el informe detalla los retos del país en materia de infraestructura, ciberseguridad y salud, que representará una "prueba de fuego" en el Mundial de 2026.

Detalla que la saturación de la demanda de conectividad en estadios, zonas turísticas y aeropuertos obligó a la aprobación de medidas de emergencia para ampliar temporalmente el acceso al espectro radioeléctrico. A pesar de ello, el despliegue y la capacidad real de las redes 5G siguen bajo sospecha de insuficiencia.

Alerta que dicha vulnerabilidad digital "abre la puerta a graves riesgos de ciberseguridad", derivado del uso masivo de redes wifi públicas, aplicaciones móviles de eventos y sistemas de pago electrónico, que elevan exponencialmente la exposición de ataques cibernéticos.

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"Las consecuencias podrían derivar en filtraciones masivas de datos, hackeos, robos de identidad e interrupciones operativas que dañarían severamente la reputación del país".

Finalmente, recuerda que las autoridades sanitarias se mantienen en alerta para reforzar la vigilancia epidemiológica ante la concentración masiva de personas.

Aunque los expertos consideran que el riesgo de introducción de enfermedades exóticas como el ébola es sumamente bajo, las principales preocupaciones reales en materia de salud pública se centran en contener brotes de padecimientos más comunes pero altamente contagiosos, como el sarampión y la influenza.

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