La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba como parte de una política de solidaridad histórica con la isla, al considerar que el pueblo cubano atraviesa por dificultades que requieren respaldo internacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal confirmó que el gobierno mexicano mantiene el envío de distintos tipos de apoyo y adelantó que esta cooperación continuará en los próximos meses.

“Se sigue enviando ayuda de todo tipo. Y vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano”, afirmó.

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Sheinbaum recordó que recientemente partió otro buque con apoyo destinado a la isla y señaló que, aunque Cuba cuenta con mecanismos propios para la adquisición de combustible, México continuará colaborando en la medida de sus posibilidades.

“Nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos. Y es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a seguir haciendo, porque es un pueblo que lo necesita”, expresó.

La presidenta destacó que la relación de cooperación con Cuba responde a principios humanitarios y a la tradición solidaria que México ha mantenido históricamente con otras naciones ante situaciones de necesidad.

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