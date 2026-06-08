El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que Estados Unidos contempla tres escenarios en su estrategia contra Cuba: provocar un estallido social mediante la presión económica, tomar el control de la economía del país y una eventual agresión militar, según una entrevista publicada este lunes.

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Washington de un bloqueo petrolero a la isla y varias oleadas de sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, así como la imputación del expresidente Raúl Castro por un caso que se remonta a 1996.

"Están apostando a tres escenarios: un escenario es con la asfixia económica, provocar el estallido social, y que ese estallido social le dé posibilidad, entonces con un pretexto de ayuda humanitaria, de intervenir en el país", explicó Díaz-Canel en una entrevista con el medio digital español elDiario.es, publicada este lunes en la página de la Presidencia.

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El presidente Donald Trump considera que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa "una amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pese a las tensiones bilaterales, ambos gobiernos dicen mantener contactos diplomáticos.

"Un segundo escenario es seguir un diálogo con Cuba coercitivo, de máxima presión, para apoderarse de la economía cubana, para ocupar el país económicamente y que eso después les diera la posibilidad de provocar un cambio del sistema político, que es la gran aspiración de Estados Unidos", añadió Díaz-Canel.

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El presidente cubano describió esa segunda alternativa en momentos en que varias empresas extranjeras, incluidas varias cadenas hoteleras, han reducido o cesado sus operaciones en la isla bajo presión de Washington.

"Y un tercer escenario es el de la agresión militar", apuntó Díaz-Canel.

Ante la posibilidad de una agresión militar, el mandatario cubano defendió el derecho del país a prepararse para la defensa, de forma "que no haya sorpresa" ni "derrota".

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