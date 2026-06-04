Washington. El Departamento del Tesoro estadounidense anunció este jueves sanciones económicas contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, en plena presión económica sobre la isla.

Díaz-Canel ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

En esta nueva oleada de sanciones se añade a Alejandro Castro Espín, hijo del líder histórico revolucionario Raúl Castro, al nieto, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro del presidente, Manuel Anido Cuesta.

Lee también Putin afirma que habló con EU sobre posible operación militar en Cuba similar a la de Venezuela; hubo contactos con gobierno de Trump

Además de ellos, el Tesoro incluyó en su lista de sanciones al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, organización a la que acusa de difundir “la ideología radical del régimen cubano en el extranjero,” y que apoya actividades de inteligencia y contrainteligencia cubanas. También fue sancionada Amistur Cuba SA, la agencia de viajes del Instituto.

En la lista no está, sin embargo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias "El Cangrejo", nieto de Raúl Castro y con quien Estados Unidos ha estado dialogando.

Cuba rechaza las sanciones de EU contra Díaz-Canel

El gobierno cubano condenó este jueves las sanciones financieras de EU contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y parte de su familia, y aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso".

Lee también Cuba refina por primera vez crudo nacional; obtiene diésel, fuel-oil y nafta solvente en prueba piloto

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", concluyó el ministro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa