Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.

Nación 08:56 AM El canciller Velasco confirma que hay varios juicios al interior de Estados Unidos sobre los mexicanos que han fallecido bajo la custodia de ICE. “Estamos esperando a que los jueces emitan una resolución”, detalla.



Nación 08:54 AM “No vamos a caer en ninguna provocación”: Sheinbaum acusa que la ultraderecha está llamando a la violencia en marco de la celebración del Mundial 2026.



Nación 08:49 AM Sheinbaum hace un llamado a Salinas Pliego a que, si está en desacuerdo con el gobierno, se manifieste sin pedir actos de violencia.

Nación 08:47 AM Sheinbaum muestra un fragmento de una entrevista que realizó Adela Micha a Ricardo Salinas Pliego, en donde el empresario consideró “necesario” hacer una huelga en cierto momento, con bloqueos de accesos y “siendo más rudo”. “Los extremos se juntan. Y quieren dar una idea de que hay caos, de que hay problemas, justo en un evento internacional que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo”, dice.



Nación 08:41 AM “Nosotros lo vemos como una provocación”: Sheinbaum rechaza las movilizaciones violentas de la CNTE y expresa que el gobierno federal ha ofrecido “todo el diálogo” y “esfuerzos adicionales” para maestros de Oaxaca, Chiapas y otras entidades.

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Nación 08:38 AM Sheinbaum informa que el próximo jueves 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, sí habrá “Mañanera del Pueblo”. De acuerdo con la presidenta, ese día se colocará una pantalla en Palacio Nacional para ver el partido.

Nación 08:22 AM Sheinbaum asegura que el gobierno de México sigue enviando ayuda humanitaria a Cuba, “y seguiremos apoyando”. “Es un asunto de solidaridad. Es un pueblo que lo necesita”, agrega.



Nación 08:15 AM La Presidenta menciona que no habría recursos para Programas Bienestar si “se mantuviera la corrupción del pasado”. “La principal corrupción de antes estaba en la condonación de impuestos. Y eso desde 2019 está prohibido”, afirma.

Sin embargo, menciona que hay una campaña en contra de su gobierno que “la verdad no afecta mucho”.

Nación 08:14 AM Sheinbaum advierte que hay un esquema de propaganda en contra de la 4T, en donde se acusa al gobierno de López Obrador o a su propia administración de actos de presunta corrupción. “Aquí, en nuestro gobierno, cuando se presume que hay un caso [de posible corrupción] se investiga y se lleva hasta las últimas consecuencias”, señala.



Nación 08:04 AM Luisa Alcalde, consejera jurídica, explica el decreto publicado durante la mañana de este martes para mejorar condiciones de seguridad vial y movilidad en la Ciudad de México durante la celebración de la Copa Mundial 2026 de la FIFA. El decreto, señala, está dirigido a trabajadores de la administración pública federal, sector privado y social de actividades administrativas no esenciales y estudiantes.



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Nación 08:01 AM Mario Delgado pide a los maestros “que valoren” los avances en sus peticiones, como el planteamiento para eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).

Nación 07:59 AM El secretario de Educación Pública señala que se pactó con maestros y maestras de Chiapas recursos por alrededor de 248 millones de pesos para reinstalación de docentes, bono de jubilados, ascensos y otros pagos pendientes en secundarias.

Nación 07:53 AM En el marco de las movilizaciones y exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Mario Delgado, secretario de Educación Pública, presenta una evolución de las remuneraciones del personal educativo. “Hay justicia para las y los maestros, hay recuperación salarial”, dice.



Nación 07:49 AM El canciller Roberto Velasco presenta detalles sobre el diálogo que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en donde abordaron temas de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos funcionarios conversaron sobre la renovación del T-MEC. “Vamos a estar ambos en comunicación sobre esto y otros asuntos. Estamos buscando una oportunidad para tener una reunión presencial”, menciona.

Nación 07:43 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La Mandataria federal está acompañada del canciller Roberto Velasco; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján y Roberto Capuano Tripp.

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