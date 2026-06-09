Tras la llamada que sostuvo el canciller Roberto Velasco con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México mantendrá una relación de cooperación con Estados Unidos, pero dejó claro que no permitirá actos de injerencia ni violaciones a la soberanía nacional, por lo que llamó a que ambos países garanticen una relación basada en el respeto mutuo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que, pese a los intentos de algunos sectores por deteriorar los vínculos bilaterales, la comunicación y el trabajo conjunto entre ambos gobiernos continúan avanzando en temas estratégicos como seguridad, comercio y cooperación.

“Tenemos que garantizar el respeto mutuo. Pero también la relación en los distintos temas que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México”, sostuvo.

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Al ser cuestionada sobre una posible llamada telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, Sheinbaum respondió que esa posibilidad sigue abierta, aunque destacó que el contacto reciente entre autoridades de ambos países ha permitido mantener el diálogo y fijar con claridad la postura mexicana.

La presidenta indicó que durante las conversaciones con funcionarios estadounidenses se dejó en claro el rechazo de México a cualquier tipo de intervención en asuntos internos, particularmente en temas relacionados con solicitudes de detención con fines de extradición.

“Nosotros dejamos muy en claro nuestra posición. No queremos injerencia”, afirmó.

Sheinbaum aseguró que existen grupos, a los que identificó como sectores de ultraderecha en Estados Unidos, que buscan fracturar la relación bilateral e impedir la cooperación entre ambas naciones.

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“Hay ciertos sectores que quieren que se rompa esa relación y que nosotros estamos buscando que, con nuestros principios muy claros, esa relación continúe por el bien del pueblo de México y del pueblo de Estados Unidos”, expresó.

La titular del Ejecutivo destacó que las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses, así como la comunicación sostenida con el secretario de Estado, Marco Rubio, y los encuentros bilaterales programados en materia de seguridad, reflejan que la relación entre ambos gobiernos sigue vigente y avanzando.

“No podemos permitir la injerencia. No podemos permitir la violación a nuestra soberanía”, reiteró.

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