La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostiene una reunión con representantes de Grandes Ligas (MLB), con el objetivo de fortalecer la presencia del béisbol en México y América Latina.

Cabe mencionar que la Ciudad de México será sede del City Series 2026, que enfrentará a los Arizona Diamondbacks y a los San Diego Padres los próximos 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, evento que consolida a la capital del país como una sede estratégica para juegos de temporada regular fuera de Estados Unidos.

A su llegada, integrantes de Grandes Ligas portaban una playera de béisbol con el número 26 y el nombre “Sheinbaum”, en un gesto simbólico de reconocimiento a la mandataria y a la colaboración con su administración por el deporte del béisbol.

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Cabe recordar que, Claudia Sheinbaum, durante su gestión como Jefa de Gobierno de la CDMX impulsó la presencia de la MLB en México.

En el 2023, MLB regresó a la capital del país con dos juegos oficiales de temporada regular, disputados por los San Francisco Giants y San Diego Padres en el Estadio Alfredo Harp Helú.

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