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Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo
De Fernando Farías, Bermúdez, hasta Duarte, funcionarios detenidos en el extranjero; huachicol, extorsión y peculado, entre sus delitos
Este viernes 24 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina.
Aquí puedes seguir la transmisión en vivo:
Luis Lemus Ramos, el alias que usó Fernando Farías para ocultarse en Argentina; viajó de México a Colombia rumbo a Palermo
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