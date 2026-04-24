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Este viernes 24 de abril, la presidenta encabeza la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, para informar los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.

Sigue el de lo más relevante de la conferencia matutina.

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