Tras la detención en Argentina del excontralmirante de la Secretaría de la Marina, Fernando Farías Laguna, señalado como el presunto líder de una red de huachicol fiscal junto a su hermano y otros servidores, EL UNIVERSAL hace un recuento de exfuncionarios detenidos en el extranjero.

En la lista:

Fernando Farías Laguna

Hernán Bermúdez Requena

Javier Duarte

Tomás Yarrintong

Salvador Cienfuegos

y falta Tomás Zerón de Lucio, refugiado en Israel

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Fernando Farías Laguna en Argentina

Fernando Farías, quien se desempeñaba como Contralmirante y señalado por el delito de delincuencia organizada. Foto: Especial

El Gabinete de Seguridad confirmó que fue detenido en Buenos Aires, Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y pertenecer a una red de corrupción relacionada con huachicol fiscal, en tanto su hermano Manuel Roberto está vinculado a proceso y detenido en el Altiplano desde el 2 de septiembre del 2025.

De acuerdo con la Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de aquel país, Farías Laguna ingresó a su país el pasado 1 de abril con documentación falsa a nombre de Luis Lemus Ramos, con fecha de nacimiento de octubre de 1980, un ciudadano de Guatemala.

Al menos desde 2023, a lado de funcionarios públicos, empresas privadas y elementos de los fuerzas armadas, ingresaba de forma ilegal combustible de Estados Unidos a México al declararlos como aceites, aditivos o lubricantes para evadir control de aduanas e impuestos.

Se espera que sea puesto a disposición del juez Julián Ercolini, quien deberá instruir el proceso de extradición o deportación correspondiente.

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol, sobrino de extitular de la Marina. Foto: Especial

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Hernán Bermúdez Requena en Paraguay

El pasado 12 de septiembre del 2025, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de seguridad y protección ciudadana de Tabasco, designado por el senador morenista Adán Augusto López, y señalado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, fue detenido en Paraguay.

Hernán Bermúdez encargó múltiples asesinatos a La Barredora en Tabasco para obtener el control del ámbito delictivo en la entidad. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

"El abuelo" o "Comandante H" estaba prófugo de la justicia desde febrero del mismo año, cuando se giró una orden de aprehensión debido a posibles nexos con el crimen organizado. De acuerdo con reportes de inteligencia, Bermúdez Requena salió huyendo el 26 de enero de 2025.

Para el 12 de julio, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja de búsqueda en 190 países. Al final, como producto de una operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y autoridades paraguayas fue capturado en el barrio de Surubi’i, localizado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Luego de cinco días fue extraditado a México, donde se le acusó de asociación delictuosa, desaparición forzada, extorsión y secuestro exprés.

Actualmente, permanece vinculado a proceso por el segundo delito y está en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No.1 "El Altiplano".

El presunto líder de la organización criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena es trasladado a México, tras ser expulsado de Paraguay, el 17 de septiembre de 2025. Foto: Especial

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Javier Duarte en Guatemala

El 15 de abril de 2017, en el municipio de Panajachel, Guatemala, fue capturado el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado del supuesto desvío de al menos 439 millones de pesos y crimen organizado.

Después de que se convirtió en prófugo de la justicia en octubre de 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ofreció una recompensa a cambio de información acerca de su paradero y la Organización Internacional de Policía Criminal expidió una ficha roja.

Al final, el 17 de julio fue extraditado a México, donde ha permanecido en el Reclusorio Norte y de forma reciente fue vinculado a proceso por peculado.

El exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, espera al juez durante una audiencia judicial en la Ciudad de Guatemala, el martes 27 de junio de 2017. Foto: AP

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Tomás Yarrintong en EU

El exgobernador de Tamaulipas (1999-2004), Tomás Yarringtong, fue extraditado de Estados Unidos el 4 de abril de 2025 después de haber cumplido siete de los nuevo años de cárcel a los cuales fue condenado en 2018 debido a lavado de dinero.

En junio inicia el juicio. El juez fijó el 8 de junio como fecha de inicio del juicio, con la selección del jurado para el caso Tomás Yarrington (ARCHIVO ELUNIVERSAL)

Salvador Cienfuegos en EU

Mientras que el exsecretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido en el Aeropuerto de Los Ángeles, el 15 de octubre de 2020, por presunto lavado de dinero y narcotráfico.

Pero, la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerció acción penal contra él.

En el marco de los festejos conmemorativos a los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar, develaron una placa conmemorativa por la creación del Colegio. Foto: EL UNIVERSAL

Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel

Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, dio una conferencia de prensa el miércoles para dar su versión de la diligencia (IVAN STEPHENS. EL UNIVERSAL)

Con respecto, a Tomás Zerón de Lucio, quien fungió como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad en el gobierno del expresidente priísta Enrique Peña Nieto y antes ocupaba la Agencia de Investigación Criminal en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), está prófugo de la justicia en Israel.

Desde 2019 es buscado por el presunto delito de tortura en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se pidió al ministerio israelí su extradición, ante el cual Zerón de Lucio ha interpuesto diferentes amparos. La última información conocida es que la fiscal general de la república, Ernestina Godoy, "está poniendo énfasis en los expedientes".

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