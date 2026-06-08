La industria cinematográfica revive las complejas negociaciones que convirtieron al territorio mexicano en el primer país en albergar dos copas mundiales de fútbol. La película (disponible en plataformas de distribución digital y circuitos culturales) presenta un retrato sobre los movimientos realizados en los escritorios, lejos de las canchas, durante la primera mitad de la década de 1980.

A través de un enfoque que combina el drama con la especulación institucional, la trama expone cómo interactuaron las cúpulas empresariales, las cadenas televisivas y los altos mandos de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Sin embargo, el desarrollo de la historia plantea interrogantes entre los espectadores sobre la veracidad de los hechos y la identidad de los protagonistas en la vida real.

Inauguración del México 86, con Miguel de la Madrid. Hubo descontento al ver que la máxima fiesta futbolística resultó elitista, pues el costo del boleto alcanzó los 30 mil pesos, precio que pocos podían pagar. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

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Los personajes creados para la construcción dramática

El núcleo de la narrativa se sostiene en figuras que no existieron en la realidad. El protagonista, Martín de la Torre (interpretado por el actor Diego Luna, quien también funge como productor ejecutivo del proyecto), representa un recurso de amalgama creativa. En declaraciones del propio intérprete recopiladas en registros de producción, se aclara la naturaleza de su participación: "Las grandes instituciones del fútbol se nombran; lo que es ficticio es mi personaje" (lo que confirma que la construcción del rol busca sintetizar las acciones de múltiples directivos de la época).

De acuerdo con los registros biográficos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la fuente de inspiración principal para este personaje surge de Rafael del Castillo (quien presidió dicho organismo entre 1980 y 1988 y desempeñó un papel decisivo en la presentación del proyecto ante el comité ejecutivo internacional).

Asimismo, la trama incorpora otros roles ficticios (como el personaje de Susana Gómez Mont, interpretado por Karla Souza) que sirven para balancear el conflicto político e institucional de la época, dotando a la película de un hilo conductor que prioriza la agilidad cinematográfica sobre el rigor del formato documental.

Memo Villegas interpreta a Hugo Sánchez, quien jugó en el Mundial del 86. Aquí con Diego Luna. Foto: Netflix

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La base histórica y los sucesos documentados

A pesar de las licencias narrativas tomadas por los guionistas, los acontecimientos macroeconómicos e internacionales que desencadenaron la asignación de la sede son verídicos. Los archivos históricos de la FIFA confirman que, en noviembre de 1982, el gobierno de Colombia presentó la renuncia oficial a la organización del torneo debido a la imposibilidad de cumplir con las exigencias de infraestructura y los cuadernos de cargos comerciales.

La película retrata fielmente la velocidad con la que las autoridades mexicanas reaccionaron ante la emergencia logística. El proceso culminó en la votación de Estocolmo (efectuada el 20 de mayo de 1983) donde la postulación de México obtuvo la designación por unanimidad, superando las propuestas de las federaciones de Estados Unidos y Canadá.

Si bien la cinta introduce elementos de sátira en las interacciones donde aparecen representaciones de empresarios prominentes como Emilio Azcárraga Milmo o vicepresidentes de la FIFA como Guillermo Cañedo, el trasfondo de la negociación económica y el peso de las telecomunicaciones corresponden a la realidad documentada de la época.

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