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El canciller se reunió con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, con la finalidad de revisar diferentes temas como la agenda bilateral.

Lo anterior después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se encuentra en proceso la designación de como nuevo embajador mexicano en territorio estadounidense, en sustitución de Moctezuma.

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Como lo señaló la mandataria federal, el secretario de relaciones exteriores aseguró que Esteban Moctezuma "está haciendo una gran labor en Estados Unidos: "Y reconocemos su extraordinario trabajo en favor de México".

"Revisé junto al embajador distintos temas de la amplia agenda bilateral, sobre todo, profundizamos en varios de los que ha estado atendiendo puntualmente en Washington, DC", escribió Velasco en sus redes sociales.

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dft

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