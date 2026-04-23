La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se encuentra en proceso la designación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma.

“Salió, trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador en Estados Unidos. Tiene que seguir todo un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si de Estados Unidos aceptan este proceso”, informó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril, la Mandataria federal destacó que Roberto Lazzeri, actual director de Nafin y Bancomext, trabajó con Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y tiene buena relación con el gobierno de México y con diplomáticos en Estados Unidos.

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“Tiene que aceptar primero Estados Unidos, es todo un proceso. Ayer trascendió, entonces pues es importante que de todas maneras se comente. Y bueno, hablando de eso, Esteban que ha desarrollado una excelente labor, ahora nos está ayudando en dos temas particulares y lo está haciendo de manera extraordinaria como ha hecho su trabajo en la embajada todo el tiempo”, expresó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mencionó que Esteban Moctezuma se encarga de temas sobre transporte, gusano barrenador, así como la apertura de la frontera con Estados Unidos para el ganado.

“Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio que ya lo diré en su momento, en el exterior o dentro del territorio. Ya lo voy a mencionar en su momento, pero es parte del equipo de gobierno que tenemos”, aseguró Sheinbaum Pardo.

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Respecto a Roberto Lazzeri, recordó que fue nombrado en Nacional Financiera y llevó a cabo una buena transformación al abrir mayor número de créditos y un fondo especial para la promoción de la innovación tecnológica. La mandataria refirió que el economista ayudará a las negociaciones comerciales con Estados Unidos.

Ayer, el medio estadounidense Bloomberg reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum evaluaba a Roberto Lazzeri para reemplazar a Esteban Moctezuma como embajador en Estados Unidos. Citó como fuente a personas informadas del tema que pidieron el anonimato y calificó esta decisión como el segundo cambio importante en el gobierno de Sheinbaum tras la partida del canciller Juan Ramón de la Fuente, sustituido por Roberto Velasco.

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