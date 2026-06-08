Este lunes un potente terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en el mar sacudió la región de Mindanao, al sur de Filipinas, ocasionando múltiples daños y afectaciones en la ciudad costera, como apagones eléctricos, un pequeño tsunami y el colapso de centros comerciales.

El terremoto provocó alrededor de más de 130 réplicas, algunas de ellas con una magnitud de hasta 6.7. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor fue detectado a las 07:37 (hora local) del lunes, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias.

El movimiento telúrico, considerado como uno de los más intensos registrados en el país en lo que va del 2026, provocó el fallecimiento de al menos 35 personas. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, detalló que en el momento se coordinó la respuesta y vigilancia ante desastres.

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Un edificio colapsado en General Santos por el terremoto en Filipinas. FOTO: AP

Abuelita protege a su nieto en terremoto en Filipinas

A través de redes sociales se viralizaron múltiples videos del momento del terremoto al sur del país, capturadas por usuarios y habitantes de la zona. Las imágenes capturadas muestran el movimiento de postes y derrumbe de tiendas.

Una de las grabaciones más comentadas en plataformas digitales, registrada a través de una de las cámaras de seguridad en una casa, muestra a una abuela protegiendo a su nieto de la fuerte sacudida.

Al percatarse del movimiento, la mujer ingresa a la habitación y se acerca al sofá donde se encuentra sentado el menor viendo la televisión, para momentos después tomarlo en brazos y salir de la residencia en busca de un lugar seguro.

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🇵🇭 Las imágenes captan el momento en que una mujer corre para resguardar a un niño que estaba en un sofá durante el fuerte terremoto registrado en Filipinas. pic.twitter.com/eM9WNmdvvg — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 8, 2026

No obstante, al apenas cargar al menor, el movimiento se intensificó, haciéndola perder el equilibrio y caer, justo debajo del marco de la puerta. Con dificultad la mujer únicamente logró sostenerse con una mano de una cortina verde.

Mientras se sujetaba fuerte de la tela colgante, la mujer sostuvo con fuerza al menor con su otra mano, protegiéndolo con su cuerpo de los posibles golpes y escombros que pudieran ocasionar los derrumbes del inmueble.

En el video se pueden escuchar los gritos de la mujer, quien, a pesar del susto y la tensión del momento, logró mantenerse firme, abrazando al menor. Al finalizar el terremoto, la mujer se esfuerza por ponerse de pie, aún mareada y confundida, manteniendo al niño en brazos todavía.

"A las finales lo que vale es el amor y valentía de la mujer, la reacción ante determinado momento extremo no se puede predecir y sus gritos demuestran el terror ante el suceso", "El instinto de proteger a los seres queridos a veces es más fuerte que el miedo mismo", escribieron en X.

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