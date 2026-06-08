La noche de este domingo 7 de junio, el equipo de producción del reality show Guerreros Mundiales: Garra VS Veneno vivieron un momento de tensión, tras un accidente suscitado en medio de las grabaciones en vivo.

La creadora de contenido mexicana Frida Urbina, tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital, luego de sufrir una caída en uno de los circuitos de velocidad, durante una de las pruebas de resistencia de la noche.

El programa de competencia física y destreza extrema Guerreros Mundiales forma parte de la programación de TelevisaUnivision y se trasmite de lunes a viernes a través de la cadena de UniMás, así como en la plataforma de ViX.

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¿Qué le pasó a la influencer en vivo?

En una de las pruebas físicas de velocidad en contra de Lilian, la también actriz tropieza con una de las estructuras metálicas. En las imágenes compartidas por la cadena, se ve el momento en que la creadora se atora con su pie y cae al vacío.

Tras caer en las colchonetas de protección, el equipo médico del programa se acercó para comprobar su estado de salud. La caída se debió a un problema de equilibrio, pues al pisar la barra su calzado se resbaló.

Aunado a ello, las autoridades del reality tomaron la decisión de cancelar la prueba, pues no se llegó a completar. En un segundo video compartido por la actriz en Instagram, se le ve siendo traslada a un hospital sobre una ambulancia.

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La modelo resbaló durante una de las pruebas de velocidad del domingo. Foto: Captura de pantalla Intagram.

De acuerdo con los últimos reportes, Frida, quien forma parte del equipo rosado de las "Cobras" habría sufrido una lesión en su pierna. Según el médico del show, habría sido solamente un traumatismo, sin fracturas de hueso o de ligamento.

No obstante, a través de redes, Urbina compartió la tristeza y frustración que sentía al tener que detener el proyecto en el que ha estado trabajando. "No saben lo mucho que me preparé para este proyecto, era una forma de demostrarme que soy capaz de muchas cosas", señaló.

Frida Urbina participó anteriormente en una temporada de Survivor México. Con más de 1 millón de seguidores en la plataforma de Instagram, la creadora destaca por su contenido sobre entrenamiento físico y viajes por el mundo.

También destaca por su participación en el programa "La Venganza de los Ex VIP", así como en otras producciones televisivas como "Nosotros los guapos" y "Como dice el dicho". Recientemente acaparó la atención de la opinión pública, debido a su divorcio de Abel Robles.

Finalmente, la creadora mencionó que tiene una lesión que le pide 6 semanas de reposo absoluto, tiempo que dura el programa. La nueva temporada del reality "Garra VS Veneno: Guerreros Mundiales" inició sus grabaciones el martes 2 de junio en Estados Unidos.

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