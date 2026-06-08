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La Secretaría de Educación Pública (SEP) junto con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) continúan realizando las jornadas de entrega de tarjetas a las y los beneficiarios de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria.
Este programa tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar en la educación básica a nivel nacional y este año extiende su cobertura a las familias con estudiantes inscritos en cualquier grado de primaria.
La Beca Rita Cetina otorgará 2 mil 500 pesos al año por estudiante inscrito para cubrir gastos de uniformes y útiles escolares. El apoyo se entregará directamente a las familias de los menores. En caso de haber registrado a dos alumnos, se recibirán 5 mil pesos; si fueron 3 estudiantes, 7 mil 500 pesos; etc.
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¿Cuándo termina la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para Uniformes y Útiles escolares?
Luego de haber dado inicio el pasado 18 de mayo, esta jornada de dispersión de tarjetas del Banco del Bienestar terminará el próximo 31 de julio.
En este periodo se pretende cubrir a las y los beneficiarios de todas las entidades federativas para que puedan recibir su depósito antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.
De acuerdo con cifras oficiales, en esta primera jornada de implementación del apoyo, fueron registrados alrededor de 7.2 millones de niñas y niños de primarias públicas.
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¿Cuándo y dónde debes recoger la tarjeta?
La SEP y CNBBBJ han informado que el esquema de entrega de tarjetas es personalizado por plantel y por zona.
La vía principal para conocer qué día y a qué hora debes recoger tu tarjeta es el canal oficial de WhatsApp de la beca de tu entidad federativa, al cual te puedes unir ingresando al siguiente enlace: https://linktr.ee/CanalesBecasBienestar
Asimismo, se ha hecho un llamado a los padres de familia y tutores para recordar que únicamente la persona que realizó el registro puede recoger la tarjeta.
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Los documentos que se deben presentar en ORIGINAL y COPIA el día y en la fecha que se indique, son:
De la madre, padre y/o tutor:
- Identificación oficial
- Acta de nacimiento
- CURP
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
De la o el estudiante registrado:
- Acta de nacimiento
- CURP
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