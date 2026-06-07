Miles de familias en México continúan atentas al calendario de la Beca Rita Cetina 2026, uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes de secundaria.

Este lunes 8 de junio, un nuevo grupo de beneficiarios recibirá el depósito correspondiente al bimestre mayo-junio a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pago Beca Rita Cetina 8 de junio. Foto: Imagen generada con IA

La dispersión de recursos comenzó desde los primeros días del mes y se realiza de manera escalonada para garantizar una entrega ordenada.

¿Quiénes reciben el pago de la Beca Rita Cetina este 8 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos difundido por las autoridades encargadas del programa, este lunes 8 de junio corresponde el depósito a los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El recurso será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

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¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos por familia para estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel secundaria.

Además, los hogares que cuentan con dos o más estudiantes beneficiarios reciben un monto adicional de 700 pesos por cada alumno extra, lo que permite fortalecer la economía familiar y reducir los gastos asociados a la educación.

Beca Rita Centina 2026. Foto: Programas del Bienestar

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para la segunda semana de junio

Tras los depósitos programados para este 8 de junio, la dispersión continuará durante la semana con el siguiente orden:

9 de junio: apellidos con letras N, Ñ, O, P y Q.

apellidos con letras N, Ñ, O, P y Q. 10 de junio: apellidos con letra R.

apellidos con letra R. 11 de junio: apellidos con letra S.

apellidos con letra S. 12 de junio: apellidos con letras T, U, V, W, X y Y.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para verificar fechas y evitar información falsa que suele circular en redes sociales durante los periodos de pago.

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¿Será el último depósito del ciclo escolar?

Sí. El pago correspondiente al bimestre mayo-junio será el último que recibirán los beneficiarios durante el actual ciclo escolar.

Esto se debe a que durante los meses de julio y agosto no se realizan depósitos de la Beca Rita Cetina, ya que coincide con el periodo vacacional de verano en las escuelas públicas del país.

Una vez concluido el receso escolar, las autoridades darán a conocer las fechas para la reanudación de los pagos correspondientes al siguiente ciclo académico.

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