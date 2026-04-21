Instituciones de educación superior de México y España acordaron fortalecer la cooperación académica, la innovación, la sostenibilidad y la movilidad universitaria durante la Segunda Cumbre de Rectoras y Rectores México–España, realizada en la Universidad Jaume I los días 20 y 21 de abril.

El encuentro fue organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la participación de más de un centenar de representantes académicos.

La cumbre dio continuidad a los acuerdos alcanzados en marzo de 2024 y consolidó este foro como un espacio bienal orientado a estrechar la colaboración científica y cultural entre ambos países.

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Como resultado de los trabajos, se emitió una Declaración Conjunta leída por José Luján Alcaraz, vicepresidente de la CRUE y rector de la Universidad de Murcia, junto con Luis Alberto Fierro Ramírez, coordinador general de Fortalecimiento Académico e Institucional de la Anuies.

El documento establece líneas de acción para impulsar la innovación pedagógica, la digitalización de la enseñanza, la internacionalización curricular y el desarrollo de programas académicos conjuntos, con énfasis en modelos educativos más flexibles y centrados en el aprendizaje.

Asimismo, se acordó fortalecer la colaboración científica internacional, promover agendas compartidas de investigación y vincular a universidades con centros de investigación y sectores productivos, con el objetivo de generar conocimiento orientado a la solución de problemáticas globales.

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En materia de movilidad, se planteó avanzar hacia esquemas más integrados que incluyan modalidades presenciales, virtuales e intersectoriales, además de impulsar titulaciones conjuntas, co-tutelas de doctorado y redes de investigación, así como simplificar los mecanismos de reconocimiento académico.

La declaración también subraya el papel de las universidades en la promoción de la inclusión, la equidad y el desarrollo sostenible, en línea con los objetivos de la Agenda 2030, así como su responsabilidad frente a los retos sociales, democráticos y ambientales.

Finalmente, se destacó la necesidad de reforzar la autonomía institucional, avanzar en modelos de financiamiento sostenibles y consolidar alianzas estratégicas que permitan ampliar la proyección internacional de las universidades.

Los resultados del encuentro buscan incidir en el diálogo político rumbo a la II Conferencia Iberoamericana Ministerial en Alicante y la próxima Cumbre Iberoamericana en Madrid.

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