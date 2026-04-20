La defensa irrestricta de la autonomía universitaria, un financiamiento público estable y creciente, y el fortalecimiento de la alianza académica entre México y España son condiciones indispensables para que las universidades respondan a los desafíos del siglo XXI, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al inaugurar la II Cumbre de Rectoras y Rectores México–España.

Durante su participación en el encuentro, organizado por la ANUIES y la CRUE bajo el lema “Universidades para un futuro compartido: innovación, sostenibilidad y cooperación académica”, Lomelí subrayó que la autonomía “se defiende todos los días, pues es la condición indispensable para que el conocimiento se desarrolle sin subordinación a intereses coyunturales, políticas o de grupos de poder”.

Asimismo, advirtió que sin recursos suficientes no es posible garantizar el papel estratégico de las instituciones de educación superior, al recordar que ningún país ha logrado un progreso duradero sin invertir de manera decidida en educación, ciencia, innovación y cultura.

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En la sesión inaugural, realizada en la Universitat Jaume I, el rector destacó que la relación académica entre México y España es una alianza “fecunda” y en constante renovación, con más de 105 convenios vigentes.

En materia de movilidad, precisó que en los últimos 15 años más de tres mil 400 estudiantes de la UNAM han realizado intercambios en España, mientras cerca de 800 jóvenes españoles han estudiado en México.

Ante más de un centenar de representantes universitarios —incluidos 38 rectores y rectoras—, Lomelí llamó a que las universidades asuman un papel activo frente a los grandes problemas sociales y contribuyan a la construcción de sociedades más justas, críticas e informadas.

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En el mismo sentido, la presidenta de la CRUE y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, sostuvo que la cooperación educativa entre ambos países no sólo es una oportunidad, sino una responsabilidad compartida.

Por su parte, la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, resaltó que las universidades son clave para la formación de talento, el fortalecimiento democrático y la convivencia social.

Como parte de los trabajos de la cumbre, este martes el rector de la UNAM firmará un convenio con la Universitat Jaume I para crear la Cátedra Institucional UJI–UNAM “José Medina Echavarría”, con la que se busca impulsar la investigación conjunta, la movilidad académica y la formación interdisciplinaria en temas de alcance global.

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