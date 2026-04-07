El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que la Facultad de Derecho es una institución central en la historia jurídica del país y que celebrar su 75 aniversario implica reconocer una trayectoria que ha convertido al derecho en un campo fundamental con el fin de ampliar libertades y fortalecer la cultura democrática.

Durante la conmemoración, el rector hizo hincapié en que la vigencia de las leyes, la protección de las minorías y la resolución pacífica de los conflictos dependen, en buena medida, del rigor académico con el cual las instituciones de educación superior forman a quienes ejercerán como profesionales del derecho.

En el Aula Magna Jacinto Pallares, destacó que las y los egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM han tenido presencia en los tres Poderes de la Unión, en gobiernos locales, órganos autónomos y organismos internacionales, además de participar en la elaboración de leyes, el diseño institucional y la defensa de los derechos humanos.

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Acompañado por autoridades universitarias y docentes eméritos, el rector indicó que este aniversario representa una oportunidad para reafirmar el propósito de formar profesionales con alto nivel académico, ético, técnico y humanista, capaces de enfrentar los retos actuales.

Indicó que la misión se refleja en la expansión de la oferta de posgrado, el fortalecimiento de especializaciones y la consolidación de la vinculación con la sociedad, así como en el compromiso de acercar el conocimiento jurídico a las necesidades reales del país.

Asimismo, expresó que la comunidad universitaria es heredera de las luchas por la autonomía, de la defensa de la libertad de cátedra y de las reformas que ampliaron el acceso a la educación superior.

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Antes, la directora de la Facultad, Sonia Venegas Álvarez, afirmó que los 75 años de la institución son motivo para renovar su compromiso frente a desafíos como la vigencia de los derechos humanos, el Estado de derecho y el combate a la impunidad y la corrupción.

Sostuvo que la Facultad se ha consolidado como un semillero de juristas con impacto en México e Iberoamérica, y como una comunidad que se transforma con cada generación para responder a los cambios sociales.

En su intervención, el profesor emérito Fernando Serrano Migallón recordó que la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia fue una de las bases fundacionales de la Universidad en 1910, y destacó los retos actuales como la irrupción de la inteligencia artificial, la crisis del sistema jurídico y la fragmentación social.

La alumna Camila Alessandra Guadalupe Hernández Sánchez señaló que la Facultad representa la conciencia jurídica del país, donde miles de estudiantes se forman con la convicción de que el derecho es una herramienta para construir justicia y no solo un conjunto de normas.

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dft